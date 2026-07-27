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Oružane snage Irana ubile su preko 200 američkih vojnika raspoređenih u američkim bazama na Bliskom istoku otkako je Vašington prekršio primirje, tvrdi portparol Islamske revolucionarne garde (IRGC), Hosein Mohebi.

- Broj Amerikanaca poginulih u operaciji "Pobeda-2" prelazi 200, a broj ranjenih je znatno iznad ove brojke - rekao je on novinskoj agenciji Tasnim u intervjuu.

Mohebi je odbacio sve američke izveštaje o žrtvama kao lažne i predložio da Vašington pozove novinare u američke baze koje je Iran ranije napao.

Najnovija eskalacija tenzija između SAD i Irana počela je 8. jula, kada su Sjedinjene Države izvršile napade na Iran prvi put otkako su Vašington i Teheran potpisali memorandum o razumevanju.

SAD su tvrdile da je napad bio odmazda za napad na komercijalni brod u Ormuskom moreuzu.

Američki predsednik Donald Tramp je istog dana objavio da je primirje sa Iranom završeno.