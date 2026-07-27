"UBILI SMO VIŠE OD 200 AMERIKANACA!" Šokantne tvrdnje iranskog oficira - Neka pozovu novinare u baze koje smo SRAVNILI
Oružane snage Irana ubile su preko 200 američkih vojnika raspoređenih u američkim bazama na Bliskom istoku otkako je Vašington prekršio primirje, tvrdi portparol Islamske revolucionarne garde (IRGC), Hosein Mohebi.
- Broj Amerikanaca poginulih u operaciji "Pobeda-2" prelazi 200, a broj ranjenih je znatno iznad ove brojke - rekao je on novinskoj agenciji Tasnim u intervjuu.
Mohebi je odbacio sve američke izveštaje o žrtvama kao lažne i predložio da Vašington pozove novinare u američke baze koje je Iran ranije napao.
Najnovija eskalacija tenzija između SAD i Irana počela je 8. jula, kada su Sjedinjene Države izvršile napade na Iran prvi put otkako su Vašington i Teheran potpisali memorandum o razumevanju.
SAD su tvrdile da je napad bio odmazda za napad na komercijalni brod u Ormuskom moreuzu.
Američki predsednik Donald Tramp je istog dana objavio da je primirje sa Iranom završeno.
Teheran je odgovorio ciljajući američke objekte širom Bliskog istoka, uključujući Bahrein, Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar i Jordan. SAD su ponovo uspostavile pomorsku blokadu Irana 14. jula.