Slušaj vest

Oružane snage Irana ubile su preko 200 američkih vojnika raspoređenih u američkim bazama na Bliskom istoku otkako je Vašington prekršio primirje, tvrdi portparol Islamske revolucionarne garde (IRGC), Hosein Mohebi.

- Broj Amerikanaca poginulih u operaciji "Pobeda-2" prelazi 200, a broj ranjenih je znatno iznad ove brojke - rekao je on novinskoj agenciji Tasnim u intervjuu.

Mohebi je odbacio sve američke izveštaje o žrtvama kao lažne i predložio da Vašington pozove novinare u američke baze koje je Iran ranije napao.

Najnovija eskalacija tenzija između SAD i Irana počela je 8. jula, kada su Sjedinjene Države izvršile napade na Iran prvi put otkako su Vašington i Teheran potpisali memorandum o razumevanju.

SAD su tvrdile da je napad bio odmazda za napad na komercijalni brod u Ormuskom moreuzu.

Američki predsednik Donald Tramp je istog dana objavio da je primirje sa Iranom završeno.

Teheran je odgovorio ciljajući američke objekte širom Bliskog istoka, uključujući Bahrein, Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar i Jordan. SAD su ponovo uspostavile pomorsku blokadu Irana 14. jula.

Ne propustitePlanetaCNN OTKRIVA: Džej Di Vens i šef američke vojske upozorili Trampa na VELIKU opasnost!
Džej Di Vens Donald Tramp 2.jpg
PlanetaEVAKUISANO VIŠE OD 300.000 LJUDI! Stravični požari GUTAJU sve pred sobom, VELIKI GRADOVI u opasnosti? Vatra PROŽDIRE kuće i šume! JEZIVI SNIMCI (FOTO/VIDEO)
x AP Emma Da Silva.jpg
PlanetaGLAVOBOLJE ZA LULU DA SILVU: Bolsonarov sin NOMINOVAN za desničarskog kandidata na predsedničkim izborima u Brazilu! Podržali ga Milej i Netanjahu (FOTO)
brazil.jpg
PlanetaTEKTONSKE POLITIČKE PROMENE U LATINSKOJ AMERICI: Maduro je uhapšen, Vašington i Peking sada vode novu bitku! "Mano dura" osvaja region!
Sandra Pellegrini.jpg