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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je više puta do sada apelovao na SAD i evropske saveznike da Kijevu obezbede dodatne sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane, pre svega američke sisteme Patriot, koji je retko zapadno oružje sposobno da presretne deo ruskih balističkih projektila koji veoma ugrožavaju Kijev i Ukrajinu.

Zelenski je više puta upozorio da Rusijasve češće koristi balističke rakete za napade na ukrajinske gradove i ključnu infrastrukturu, zbog čega je zaštita vazdušnog prostora postala jedan od najvećih prioriteta Kijeva.

Prema njegovim rečima, Ukrajini nisu potrebni samo novi sistemi Patriot, već i dovoljan broj raketa presretača, jer bez njih ni najnapredniji sistemi protivvazdušne odbrane ne mogu da funkcionišu punim kapacitetom.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Američki Patriot predstavlja jedan od najsofisticiranijih sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane na svetu. Posebno se ističe raketa presretač PAC-3, koja je projektovana za uništavanje složenih vazdušnih pretnji, uključujući određene vrste balističkih projektila.

Ukrajina je ranije dobila nekoliko baterija Patriot sistema od zapadnih saveznika i Kijev tvrdi da su oni imali ključnu ulogu u zaštiti gradova, uključujući i glavni grad.

Međutim, problem predstavlja ograničena proizvodnja ovih sistema i raketa, kao i činjenica da su potrebe Ukrajine veće od količina koje saveznici trenutno mogu da isporuče. Zbog toga je Zelenski od Vašingtona zatražio ne samo dodatne isporuke, već i mogućnost da Ukrajina sama proizvodi rakete presretače.

Američki predsednik Donald Trampodobrio je mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju Patriot presretača, što bi predstavljalo značajan korak za ukrajinsku odbrambenu industriju. Tramp je tokom sastanka sa Zelenskim u Ankari najavio da će Vašington omogućiti Kijevu da proizvodi ove rakete, čime bi Ukrajina dugoročno smanjila zavisnost od isporuka iz SAD i od drugih saveznika.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Ipak, stručnjaci upozoravaju da proizvodnja Patriot raketa predstavlja izuzetno složen i dugotrajan proces. Sama licenca ne znači automatski da će Ukrajina odmah početi masovnu proizvodnju, jer je za to potrebno uspostaviti proizvodne kapacitete, obezbediti tehnologiju, komponente i stručni kadar. U proizvodnji ovih sistema ključnu ulogu imaju američke kompanije poput RTX-a (bivši Rejteon) i Lokid Martin.

Za Kijev bi mogućnost domaće proizvodnje bila strateški važna, jer bi omogućila stabilnije snabdevanje raketama presretačima u trenutku kada Rusija nastavlja da koristi veliki broj raketa i dronova u napadima na Ukrajinu.

Zelenski smatra da bi jačanje ukrajinske protivraketne odbrane moglo da bude jedan od ključnih faktora u zaštiti civilnog stanovništva i infrastrukture, dok zapadni saveznici pokušavaju da pronađu ravnotežu između pomoći Ukrajini i očuvanja sopstvenih vojnih zaliha.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Spoljnopolitički analitičar Branimir Đokić izjavio je za Kurir da je na samitu u Ankari Tramp javno rekao da će odobriti Ukrajincima da prave rakete za Patriot, da će im dati licencu za to, ali da to što je on rekao ne znači da će početi odmah da se radi na njihovoj proizvodnji.

Kako naš sagovornik ističe, oružje je sredstvo diplomatije i u ovom slučaju, sredstvo pritiska na Rusiju.

- Oružje je sredstvo diplomatije i sredstvo pritiska na Rusiju. Zato je Tramp rekao da će dati Ukrajincima da prave Patriot rakete i sada čeka reakciju od Rusa. Ako Rusi budu pristali na pregovore ili neku kontraponudu, on će to zaustaviti, ako on vidi da pritisci ne pomažu kod Rusa, on će im (Ukrajina) onda dati. To oružje je u stvari sredstvo pregovora i pritiska na drugu stranu. Oduvek je to bilo. To nije ništa novo u politici, tako da se ništa neće desiti brzo. Ako Amerikanci i Evropljani shvate da ne mogu pretnjama da nateraju Putina na kompromise i na mir, oni će im (Ukrajina) onda to dati kako bi ga naterali na mir - kaže Đokić.

Branimir Đokić Foto: Kurir Televizija

Na pitanje o zaštiti Evrope od ruskih balističkih raketa i projektu "Freja", Đokić kaže sledeće:

- To je zajednički protivbalistički program koji je tek sada u planiranju ali će se relativno brzo završiti pošto oni (Evropa) već imaju rakete, nego se sada gleda gde i kako da se razmeste, ko će proizvoditi, da li će Britanci učestvovati u tome. Dakle, imaju dva projekta. Prvi je antibalistički projekat, a drugi je projekat za odbranu od dronova, što znači formiranje zida dronova da ne mogu da prođu ni jedni ni drugi i to je nezavisno pitanje od rata u Ukrajini. To će se desiti i već su donete odluke još pre par godina i data su sredstva za takvu vrstu odbrane da se Evropa zaštiti od spoljnih neprijatelja. To će oni završiti za godinu dve. Zajednički projekat će svakako ići, čak i da se sutra završi rat u Ukrajini, znajući da su Evropljani poprilično nezaštićeni. Zavisili su do sada od američke zaštite, a Amerikanci nemaju kapaciteta da štite sve na ovom svetu, tako da će se Evropljani u tome osamostaliti i to će se desiti, ne znamo za koji period i da li će se još neke države tome pridružiti, videćemo, verovatno hoće, ali to je to. Taj zid dronova i protivbalčistički sistem odbrane, to će Evropljani da urade zato što nikad ne znaju šta može sutra da se desi i ne žele ponovo da budu uhvaćeni na spavanju kao što su bili uhvaćeni na početku invazije na Ukrajinu - ističe naš sagovornik.

1/6 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na NATO samitu u Ankari Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

O tome kako Rusija napada masovno i svim raspoloživim sredstvima - dronovima i balističkim raketama odjednom i kako ukrajinski sistemi praćenja ne mogu sve napade da isprate, Đokić kaže sledeće:

- To je zato što im nedostaju Patriot projektili i Tramp je sada, pošto je shvatio da ga Putin vuče za nos već godinu i po dana, napokon je priznao da bi bilo pametno da naoruža Ukrajinu, ako Putin ne pristane na mir. Kada pošalješ više stotina dronova i projektile niko ne može da obori bukvalno sve, ali dronove mogu da obore jer imaju veoma jeftine presretače. Veliki problem za Ruse je odsustvo Starlinkakome više ne mogu da pristupe, već mogu da napadaju samo jasnom rutom, unapred definisanom što umanjuje efikasnost napada. Putin nikada do sada nije pristao na kompromise i sve dublje i dublje se zaglibljuje, ali će u jednom trenutku poleknuti pred pritiskom pregovora putem oružja - kaže Đokić.

Branimir Đokić Foto: Kurir Televizija



Treba podsetiti i na to da su ukrajinske snage koristile do sada ATACMS (Army Tactical Missile System)balističke rakete manjeg dometa. Reč je o američkoj taktičkoj balističkoj raketi zemlja-zemlja koja je namenjena za gađanje ciljeva iza linije fronta do 300 kilometara i koja se lansira sa sistema HIMARS i M270 MLRS, koje Ukrajina već koristi. Đokić ističe da je ATACMS dobra za pogranična dejstva, ali da je Ukrajina najbolja u svetu kada su dronovi u pitanju i da je na tom polju neprikosnovena u odbrani zemlje.

- Da, ATACMS rakete su kraćeg dometa, samo za pogranična dejstva, ali oni imaju dronove i prave svoje dronove i tu su najbolji u svetu. Uveli su veštačku inteligenciju i primetna je sve manje upotreba čoveka, jer dronovima sve više upravlja i kontroliše ih veštačka inteligencija, pa je tako poslednja odluka na čoveku. Tako da su Ukrajinci tu otišli daleko. Saradnja američke i ukrajinske vojne industrije u budućnosti će biti sve veća. Glavne američke tehnološke kompanije "Palantir Technologies" i "Starlink" uveliko tamo već prikazuju velike rezultate. Njihov model AI tamo upravlja ratom, upravlja dronovima, određuje tačke napada, gde treba gorivo, gde treba pojačanje, gde trebaju vojnici. To je sada visokotehnološki rat, a uz to Rusi ne mogu da pariraju jer su pod sankcijama i nemaju svoj AI model, a Amerikanci ga imaju - kaže naš sagovornik.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na pitanje da li oscilacije u odnosima između SAD i evropskih saveznika oko budžetskih izdvajanja za NATO mogu da naškode nekim budućim projektima i interesima Evrope, Đokić kaže da smo videli da više ne može tako i da je samit u Ankari okončao takvu vrstu odnosa.