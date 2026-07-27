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Tajfun Noul, najjači koji je pogodio Kinu ove godine, stigao je rano jutros po lokalnom vremenu u provinciji Guangdong, donevši velika razaranja.

Više od 715.000 ljudi je evakuisano. Oko 350 letova je otkazano u Hong Kongu.

Kina je proglasila najviši stepen uzbune od poplava u nekoliko provincija, a očekuju se obilne padavine koje će nastaviti do utorka.

Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje iznenadni udar vetra koji izbacuje krevetac iz kuće, dok roditelji spasavaju decu u poslednjem trenutku.

Ranije ovog meseca, tajfun Baj je doneo jake vetrove i kišu istočnoj Kini i izazvao evakuaciju preko dva miliona ljudi nakon što je pogodio 11. jula. Još jedan tajfun, Mejsak, pogodio je južnu Kinu 3. jula.

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