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Plaže u Normandiji, gde su se savezničke snage iskrcale 6. juna 1944. godine kako bi se borile protiv Hitlerovih nacističkih trupa i na kraju oslobodile Francusku, postale su mesto svetske baštine UNESKO-a, objavila je u nedelju ta organizacija Ujedinjenih nacija.

U saopštenju na svojoj veb stranici, UNESKO je naveo da plaže predstavljaju "izuzetan kulturni pejzaž oblikovan događajima iz 1944. godine i njihovim trajnim sećanjem", opravdavajući njihovo proglašenje.

Komemoracije sa svetskim liderima

Plaže u Normandiji, posvećene Danu D, redovno su u fokusu komemoracija kojima prisustvuju svetski lideri iz Sjedinjenih Država, Britanije, Kanade i Francuske.

Vojnici koji su učestvovali u iskrcavanju u Normandiji došli su iz Sjedinjenih Država, Britanije, Kanade, Belgije, Norveške, Poljske, Luksemburga, Grčke, Čehoslovačke, Novog Zelanda i Australije. Učestvovalo je i oko 177 francuskih komandosa.

Odlučujuća faza u oslobođenju Evrope

Napad je označio odlučujuću fazu u oslobođenju zapadne Evrope od nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu.

Ukupno 156.115 savezničkih vojnika iskrcalo se sa mora, na plaže pod šifrovanim nazivima Juta, Omaha, Gold, Džuno i Svord, ili su izbačeni iz vazduha iza nemačke obalske odbrane.