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Vatra je "ljudožder koji se kreće veoma brzo", kaže Sofi Brokas, prefekt departmana Žironda.

U toj oblasti na francuskoj atlantskoj obali požar je progutao čitava sela. Izgorelo je više od 42.000 hektara zemlje i 140 kuća. Površina četiri puta veća od Pariza.

Ovo je posebno očigledno u Le Poržu, gradiću sa 3.400 stanovnika zapadno od Bordoa. Vatrogasci su meštanima omogućili da se vrate u selo iz kog su evakuisani.

1/7 Vidi galeriju Požar u Francuskoj spržio gradić Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Na mestu gde su im juče bile kuće, sada nije ostalo bukvalno ništa.

- Monstruozno je. Ništa nije ostalo. Bez reči smo. Ali još uvek smo živi - francuski list "Sudest" citira reči meštana.

Ostali su samo ugljenisani temelji

Fotografije prikazuju obim razaranja: kuće izgorele do temelja, ugljenisani baštenski alat, automobili istopljeni toplotom plamena.

Požari su za sobom ostavili potpuno ugljenisanu šumu. Džinovski borovi su pocrneli sve do svojih krošnji, paprati su nestale pod debelim slojem pepela. Na nekim mestima, stubovi dima se i dalje dižu iz zemlje.

Čudom, centar gradića je pošteđen.

Prodavnice i kuće u centru grada i dalje stoje, izveštava "Sudoest". Ipak, ulice deluju pusto. Nema žive duše.

Stanovnicima koji su evakuisani u četvrtak uveče i dalje nije dozvoljeno da se vrate svojim kućama. Međutim, oko grada, duž prilaznih i izlaznih puteva, pojavljuje se potpuno drugačija slika. Na Aveniji di Medok, Aveniji di Basen-d'Arkašon, Ruti de l'Osean i Ruti de Laks, stalno se pojavljuju uništene kuće.

Plamen će stići do sledećeg grada za 5 sati

Šumski požar je sada stigao do grada Blagon i širi se. Opština Maršprim upozorava na dramatičan razvoj događaja: zbog jačanja vetrova, plamen se širi sve brže. Prema rečima vlasti, vatreni front bi mogao da stigne do grada za samo pet sati.

Stoga su stanovnici pozvani da se pripreme za moguću evakuaciju.

1.500 vojnika i 1.200 vatrogasaca raspoređeno je da obuzda požar. Gust oblak dima koji se nadvija nad tim područjem čini kvalitet vazduha opasnim po zdravlje.

Vlada je distribuirala približno 2,5 miliona FFP2 maski stanovnicima kako bi ih zaštitila od štetnog dima. Na popularnoj turističkoj destinaciji Kap Fere, vlasti su naredile potpunu evakuaciju. Oko 44.000 stanovnika i turista napustilo je područje. U Francuskoj i Španiji, 260.000 ljudi sada beži od plamena.