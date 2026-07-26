KREMLJ POKRENUO NOVI TALAS NAPADA! Kijev na meti balističkih raketa, poginuli i ranjeni širom Ukrajine
Ukrajinska prestonica Kijev našla se rano jutros na meti ruskog napada balističkim raketama, dok su u kasnijim napadima na druge delove zemlje poginule dve osobe.
Istovremeno, ruske vlasti tvrde da su četiri osobe poginule u ukrajinskom napadu dronom na okupirani grad Gorlovku u Donjeckoj oblasti.
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su ruske snage tokom noći gađale Kijev balističkim raketama, dok su se u gradu čule snažne eksplozije.
Prema jutarnjem izveštaju ukrajinskih vazduhoplovnih snaga, Rusija je tokom noći lansirala sedam balističkih raketa i 136 dronova na ciljeve širom Ukrajine.
Napadi na Harkov i Zaporožje
U istočnom gradu Harkovu jedna osoba je poginula, dok je još 12 ljudi zatražilo medicinsku pomoć nakon dnevnog napada dronovima.
Istovremeno, u južnom gradu Zaporožju jedna osoba je izgubila život, a šest je ranjeno u napadu navođenom avionskom bombom. Taj grad se poslednjih meseci nalazi pod intenzivnim ruskim bombardovanjem.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da je nakon noćašnjeg raketnog napada izbio požar na sedmom i osmom spratu jedne višespratnice u centralnom delu grada. U prestonici su povređene tri osobe, dok su se na društvenim mrežama pojavili snimci na kojima se vide požari.
Rusija tvrdi da su četiri civila poginula u Gorlovki
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je još u petak da se u narednih 48 sati mogu očekivati novi ruski napadi.
S druge strane, u Gorlovki, gradu u delu Donjecke oblasti koji je pod ruskom kontrolom, proruski gradonačelnik Ivan Prihodko izjavio je, prenosi ruska agencija TASS, da su četiri civila poginula u ukrajinskom napadu dronom. Prihodko nije izneo dodatne detalje o incidentu.
Dan ranije, proruske vlasti optužile su Ukrajinu da je namerno gađala civile nakon što je, prema njihovim tvrdnjama, u napadu dronom na turistički kamp u delu Zaporoške oblasti pod ruskom kontrolom poginulo 12 ljudi.
I Rusija i Ukrajina negiraju da namerno gađaju civile u ratu koji je počeo ruskom invazijom punog obima u februaru 2022. godine. U sukobu je do sada poginulo na hiljade civila, od kojih su većina Ukrajinci stradali u ruskim napadima.
(Kurir.rs/Reuters)