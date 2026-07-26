KAKVA JE TO CRVENA TEČNOST KOJOM GASE POŽAR? Francuzi su OVO uradili prvi put u istoriji! "Očekujemo dugu i tešku bitku" (FOTO/VIDEO)
Hiljade ljudi evakuisane su u subotu iz predgrađa Bordoаzbog velikih šumskih požara koji se na jugozapadu Francuske približavaju tom gradu. U borbu protiv nezapamćene vatrene stihije uključile su se i francuske vojne snage, pri čemu je prvi put ikada podignut i vojni transportni avion Erbas A400M. Snimljen je kako izbacuje 20 tona hemijskog retardanta s ciljem zaustavljanja širenja požara.
Objavljeni snimak prikazuje avion u niskom preletu dok iznad ugroženog šumskog područja ispušta crvenu smesu za usporavanje gorenja, nastojeći da preseče put požaru koji preti širenjem na nova naselja.
Crveni retardant - smesa vode, hemijskih usporivača gorenja i pigmenta, ne koristi se za direktno gašenje plamena, već se izbacuje na vegetaciju ispred požarnog fronta kako bi smanjio zapaljivost bilja i usporio napredovanje vatre.
Požar je trenutno udaljen oko 30 kilometara od Bordoa, poznatog vinogradarskog centra i ključnog saobraćajnog čvorišta za turiste na obali Atlantika.
Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez objavio je da je u ovogodišnjim požarima, uzrokovanim intenzivnim toplotnim talasom širom Evrope, dosad u Francuskoj izgorelo rekordnih 98 hiljada hektara zemljišta.
- Očekujemo dugu i tešku bitku - upozorio je Nunez, dok je francuski premijer Sebastijan Lekornu istakao da su požari dostigli dosad neviđeni nivo. Vlasti su evakuisale stanovnike iz opština Le Ajan, Ezin i Merinjak, a iz šire regije Žirondadosad je ukupno evakuisano 167.000 ljudi.
Vozačima i putnicima u železničkom saobraćaju savetovano je da izbegavaju to područje. Prema podacima Rojtersovog klimatskog monitora, prosečna temperatura u široj regiji Akvitanije u julu iznosi 32,2 °C, što je čak 7,3 °C iznad višegodišnjeg proseka.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Preneo: V.M.)