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Požar je trenutno na oko 30 km od Bordoa

Požar je trenutno na oko 30 km od Bordoa

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Hiljade ljudi evakuisane su u subotu iz predgrađa Bordoаzbog velikih šumskih požara koji se na jugozapadu Francuske približavaju tom gradu. U borbu protiv nezapamćene vatrene stihije uključile su se i francuske vojne snage, pri čemu je prvi put ikada podignut i vojni transportni avion Erbas A400M. Snimljen je kako izbacuje 20 tona hemijskog retardanta s ciljem zaustavljanja širenja požara.

1/4 Vidi galeriju Transportni vojni avion Erbus A400M prvi put gasi požare u Francuskoj Foto: Abdul Saboor/Pool Reuters

Objavljeni snimak prikazuje avion u niskom preletu dok iznad ugroženog šumskog područja ispušta crvenu smesu za usporavanje gorenja, nastojeći da preseče put požaru koji preti širenjem na nova naselja.

Crveni retardant - smesa vode, hemijskih usporivača gorenja i pigmenta, ne koristi se za direktno gašenje plamena, već se izbacuje na vegetaciju ispred požarnog fronta kako bi smanjio zapaljivost bilja i usporio napredovanje vatre.

1/11 Vidi galeriju Požari u Francuskoj i Španiji - 26. jul 2026. godine Foto: RAUL SANCHIDRIAN/EFE, MANUEL BRUQUE/EFE

Požar je trenutno udaljen oko 30 kilometara od Bordoa, poznatog vinogradarskog centra i ključnog saobraćajnog čvorišta za turiste na obali Atlantika.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez objavio je da je u ovogodišnjim požarima, uzrokovanim intenzivnim toplotnim talasom širom Evrope, dosad u Francuskoj izgorelo rekordnih 98 hiljada hektara zemljišta.

- Očekujemo dugu i tešku bitku - upozorio je Nunez, dok je francuski premijer Sebastijan Lekornu istakao da su požari dostigli dosad neviđeni nivo. Vlasti su evakuisale stanovnike iz opština Le Ajan, Ezin i Merinjak, a iz šire regije Žirondadosad je ukupno evakuisano 167.000 ljudi.

1/16 Vidi galeriju Požari u Francuskoj - 25. jul. 2026. godine Foto: LOIC MARTIN / HANDOUT/LANDES PREFECTURE, DAMIEN REMBERT / HANDOUT/SDIS33