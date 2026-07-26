Slušaj vest

Nalet automobilom na učesnike Parade ponosa u Berlinu sve više se tretira kao mogući islamistički teroristički napad, dok je u toku velika policijska potraga za osumnjičenim.

Savezni ministar unutrašnjih poslova Nemačke Aleksandar Dobrint izjavio je da "sve što za sada vidimo ukazuje na to da smo bili svedoci islamističkog terorističkog napada".

Dobrint je objasnio da je osumnjičeni "automobilom uleteo u masu ljudi" u subotu uveče.

"Zatim je napao druge prolaznike ubodnim, odnosno sečivnim oružjem, najverovatnije mačetom, i tom prilikom ih teško povredio", rekao je ministar.

On je otkrio da je osumnjičeni nemački državljanin libanskog porekla. Kako je naveo, reč je o Abdulu Balutu (21), koji je rođen u Nemačkoj 2004. godine, dok je njegova majka nemačko državljanstvo stekla naturalizacijom još 2002. godine.

1/32 Vidi galeriju Nemačka policija Foto: Shutterstock, Profimedia, HENDRIK SCHMIDT / AFP / Profimedia

Prema informacijama policije, osumnjičeni je i ranije bio poznat organima reda.

Navodi se da je prethodno počinio više krivičnih dela, da je bio radikalizovan, kao i da je bio povezan sa islamističkim krugovima.

Dobrint je rekao da je u napadu jedna osoba poginula, dok je još 29 ljudi povređeno.

"Ne možemo isključiti mogućnost imitatorskih napada", upozorio je ministar, dodajući da je nakon ovog događaja podignut nivo bezbednosne pripravnosti u Nemačkoj.

Velika potraga za osumnjičenim

Berlinska policija opisala je osumnjičenog kao mršavijeg muškarca sa crnom kosom. Navodno je u trenutku bekstva nosio crni duks i bele pantalone.

Do incidenta je došlo u subotu uveče, kada je vozilo uletelo među okupljene na tradicionalnoj manifestaciji Christopher Street Day Pride u parku Tirgarten u Berlinu.

Svedoci su ispričali da se beli kombi velikom brzinom zaleteo u masu ljudi, a vozilo je nakon udara bilo toliko uništeno da je policiji bilo teško da utvrdi njegov tačan model.

Otkazane proslave, više od 2.200 policajaca na terenu

Nakon napada vozač je pobegao sa mesta događaja, a u toku je opsežna potraga u kojoj učestvuje više od 2.200 policajaca širom Berlina.

Zbog incidenta otkazan je ostatak programa Parade ponosa, a hiljade učesnika evakuisane su iz područja oko mesta napada.