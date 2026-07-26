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Rumunski pilot borbenog aviona F-16 oborio je ruski dron iznad Crnog mora, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rumunije, što predstavlja najnoviji u nizu incidenata u kojima su bespilotne letelice narušile vazdušni prostor članice NATO-a.

Predsednik Rumunije Nikušor Dan ocenio je da su takvi upadi "nedopustivi i neprihvatljivi".

Rumunija deli kopnenu granicu dugu oko 650 kilometara sa Ukrajinom, a ruski dronovi su više puta narušavali njen vazdušni prostor tokom rata koji traje više od četiri godine. Moskva je poslednjih nedelja pojačala napade na ukrajinske luke na Dunavu.

Rumunija do petka nije obarala nijedan od tih dronova, kada je rumunski pilot uspeo da bezbedno obori bespilotnu letelicu u nenaseljenom području. Od tada su rumunske snage oborile ukupno tri drona u tri uzastopna dana.

"Nedopustivo je i neprihvatljivo da Ruska Federacija nastavlja da narušava vazdušni prostor Rumunije, koji je istovremeno i vazdušni prostor NATO-a i Evropske unije", napisao je Dan na društvenoj mreži Iks.

1/5 Vidi galeriju F-16 Foto: Shutterstock, /IPA / Sipa Press / Profimedia, AP/Mindaugas Kulbis

"Takvi postupci su neprihvatljivi i tretiramo ih sa najvećom ozbiljnošću, zajedno sa našim saveznicima", dodao je rumunski predsednik.

Moskva se za sada nije javno oglašavala povodom ovih incidenata.

Rumunija pozvala ruskog ambasadora na razgovor

NATO je saopštio da se i dalje istražuju dodatne okolnosti današnjeg incidenta.

"Obaranja dronova dolaze u trenutku kada NATO, Rumunija i druge države aktivno nabavljaju sisteme kopnenih presretača kako bi ojačali savezničke i nacionalne kapacitete protivvazdušne odbrane", izjavio je pukovnik američke vojske Martin O'Donel, portparol vojnog štaba NATO-a.

Predsednik Dan rekao je da je dron oboren u petak identifikovan kao bespilotna letelica tipa Šahed, kakvu ruske snage često koriste u napadima, dok istraga o dronovima oborenim u subotu i nedelju još traje.

Rumunsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je pozvalo ruskog ambasadora na razgovor zbog "ponovljenih narušavanja vazdušnog prostora", dok je premijer Ilije Boložan te incidente nazvao "neprihvatljivim".

Prema saopštenju Ministarstva odbrane, u današnjem incidentu dron je bezbedno oboren 12 kilometara severoistočno od primorskog grada Sulina, iznad rumunskih teritorijalnih voda u Crnom moru.