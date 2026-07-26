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Iran je saopštio da je obustavio uzvratne napade na američke saveznike na Bliskom istoku nakon što su Sjedinjene Američke Države tokom prethodne dve noći prekinule vazdušne udare na tu zemlju.

Ova objava usledila je u trenutku kada su američke vojne operacije, koje traju gotovo pet meseci, privremeno zaustavljene, dok se u medijima pojavljuju informacije da bi smanjene zalihe municije mogle da ograniče dalje širenje sukoba.

"Ti napadi trajali su do pre dve noći, ali tokom prethodne dve noći Amerikanci su ih obustavili. Pošto se naša strategija u suštini zasniva na uzvratnim odgovorima, i mi smo obustavili naše vojne operacije", izjavio je portparol iranske vojske Mohamed Akraminija.

Borbe oko strateški važnog Ormuskog moreuza poremetile su diplomatske napore između Vašingtona i Teherana, a sukob se potom proširio i na napade na američke vojne baze, regionalni pomorski saobraćaj i američke saveznike u Persijskom zalivu.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Međutim, poslednjih dana došlo je do zatišja, što je podstaklo nadu da bi pregovori mogli ponovo da budu pokrenuti nakon gotovo dve sedmice uzastopnih noćnih američkih bombardovanja. Pojedini američki mediji navode da je pauza možda posledica smanjenih zaliha raketa-presretača Patriot i drugog naoružanja za protivvazdušnu odbranu.

CNN je, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona, objavio da su američke operacije protiv Irana trenutno "na čekanju", iako je predsednik SAD Donald Tramp u petak zapretio napadima "na mnogo višem nivou".

List The New York Times, pozivajući se na dva izvora upoznata sa situacijom, navodi da su planovi za dodatnu eskalaciju delimično odloženi upravo zbog smanjenih vojnih zaliha.

Kako prenosi isti list, Tramp se istovremeno suočava i sa rizikom od širenja rata na ceo Bliski istok, mogućeg narušavanja odnosa sa saveznicima u Persijskom zalivu i novih udara na globalnu ekonomiju.

CNN navodi da su potpredsednik Džej Di Vens i načelnik Združenog generalštaba SAD, general Den Kejn, tokom sastanka u Beloj kući u petak upozorili na opasnost od dalje eskalacije sukoba. Prema tim navodima, Kejn je rekao da vojska može uspešno da sprovede sve opcije koje predsednik odabere, ali je upozorio na moguće posledice.

Iranska vojska je, međutim, poručila da bi se rat dodatno proširio ukoliko SAD odluče da obnove napade, uoči posete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Vašingtonu, planirane za utorak.

Tramp razmatra naredne poteze, sukob se širi i na Jemen

Donald Tramp izjavio je u petak da još nije doneo odluku o tome da li će narediti nastavak intenzivnih vojnih operacija protiv Irana.

"Trenutno razgovaramo sa njima. Mislim da postaju sve ozbiljniji", rekao je Tramp novinarima.

On je dodao da Iran mora da bira između postizanja sporazuma i novih udara "na mnogo višem nivou".

Rat za koji je Tramp ranije procenjivao da će trajati četiri do pet nedelja sada ulazi u peti mesec, što, prema navodima američkih medija, negativno utiče na njegov rejting pred ključne izbore za Kongres u novembru.

Portal Aksios objavio je da je Pentagon predsedniku predstavio plan za još jednu noć vazdušnih udara, ali da je Tramp odlučio da ga ne odobri kako bi ostavio prostor za nastavak pregovora.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

U međuvremenu, život u Teheranu odvijao se uglavnom uobičajeno. Prema izveštaju novinara AFP-a, stanovnici su se suočavali sa velikim saobraćajnim gužvama na putu do posla, dok su prodavnice i restorani radili uprkos toplotnom talasu.

Istovremeno, sukob se proširio i na novi front. Proiranski pobunjenici Huti saopštili su da su u nedelju oborili saudijski dron na severozapadu Jemena, dan nakon što su tvrdili da su napali naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji.

Dan ranije Huti su naveli da su gađali objekte kompanije Saudi Aramco u Džizanu i Janbuu, nakon što je Rijad u petak bombardovao njihove položaje.

Grčko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je protivvazdušni sistem kojim upravlja grčko osoblje u Saudijskoj Arabiji oborio dve balističke rakete i jedan dron iznad Janbua.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da Iran ne može biti odgovoran za eskalaciju sukoba i ponudio se da posreduje u pregovorima između Huta i Saudijske Arabije, poručivši da "za ovaj sukob ne postoji vojno rešenje".

Iranska državna televizija objavila je da su oružane snage te zemlje u prethodna 24 časa zaustavile šest brodova koji su pokušali da prođu kroz Ormuski moreuz nakon izdatih upozorenja.

Blokada ovog strateški važnog plovnog puta i dalje predstavlja jednu od glavnih tačaka sporenja između Teherana i Vašingtona.

Iran je takođe saopštio da je ostvario napredak u razgovorima sa susednim Omanom o "zajedničkim principima i operativnim mehanizmima" za plovidbu kroz Ormuski moreuz.