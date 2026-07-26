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Predsednik Finske Aleksander Stub izjavio je da je pozicija Ukrajine danas jača nego ikada od početka ruske invazije punog obima.

Kako prenosi Ukrinform, Stub je to poručio u objavi na društvenoj mreži Iks nakon telefonskog razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Finski predsednik razgovor je opisao kao "dobar", navodeći da su razgovarali o ruskoj agresiji na Ukrajinu i narednim koracima.

"Pozicija Ukrajine jača je nego ikada od početka rata. Kontinuirana podrška partnera od ključnog je značaja kako bi se zadržao trenutni zamah", napisao je Stub.

Dodao je i da je Ukrajina spremna za mir.

Kako podseća Ukrinform, predsednici Finske i Ukrajine, Aleksander Stub i Volodimir Zelenski, obavili su telefonski razgovor 2. jula, tokom kojeg su razgovarali o aktuelnoj situaciji na frontu, međunarodnoj podršci Kijevu i mogućim koracima ka postizanju mira.

Zelenski: Putin se sprema da pošalje nove Ruse u rat!

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je juče novu video-poruku na svom Telegram kanalu u kojoj je izneo tvrdnje o planovima Rusije za naredne mesece, pozivajući se na obaveštajne podatke ukrajinskih službi.

Kako je naveo, prema informacijama kojima raspolaže Kijev, u ruskim planovima za jesen nema mesta za mir, već se Kremlj priprema za proširenje mobilizacije i nastavak rata.

„Imamo temeljne obaveštajne izveštaje o ruskim planovima za jesen. Ono čega u tim planovima nema jeste mir. Nažalost, za sada ga nema. Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije“, rekao je Zelenski.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Ukrajinski predsednik tvrdi da je Rusija od početka godine do sada u svoje oružane snage uključila 221.000 novih vojnika.

Zelenski smatra da se Putin sprema da mobiliše nove ljude za rat, uprkos drugačijim javnim porukama.

„Putin se jednostavno priprema da pošalje nove Ruse u rat. On to prikriva drugim rečima i signalima, ali se priprema. Važno je da zajedno sa partnerima izvršimo dovoljan pritisak na Rusiju kako bi u toj zemlji preovladale misli o miru, a ne o novoj ruskoj mobilizaciji“, poručio je.