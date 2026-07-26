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Na ukrajinsko-ruskom frontu poslednjih dana beleži se pojačan intenzitet borbi, dok istovremeno iz Moskve, Kijeva, Vašingtona i evropskih prestonica stižu različite poruke o daljem toku sukoba. O tome da li je reč o novoj fazi rata ili pokušaju obe strane da poprave pregovaračke pozicije govorio je naučni savetnik Dragan Petrović u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji, kod voditeljke Krune Une Mitrović.

Petrović je ocenio da su borbe intenzivirane na više delova fronta, ali da, kada je reč o kopnenim operacijama, ruska strana trenutno ima inicijativu.

- Poslednjih dana vidimo intenziviranje borbi na više frontova. Kada je reč o ratu dronovima, raketama i balističkim projektilima, situacija je prilično izjednačena. Ukrajinci gađaju duboko po ruskoj teritoriji, ali Rusija uzvraća. Novina je da sada ruske snage intenzivno napadaju četiri preostale ukrajinske luke koje su od ključnog značaja za izvoz žitarica, metala i drugih proizvoda koji donose prihode Ukrajini - rekao je Petrović.

Govoreći o stanju na kopnenom frontu, istakao je da ruska vojska ostvaruje napredovanje na više pravaca.

- Na samom frontu ruska strana apsolutno ima prednost. Retki su sektori gde Ukrajinci mogu da izvedu čak i taktičke kontraudare. Dovoljno je podsetiti da su Rusi u poslednjih godinu dana zauzeli Toreck, Časov Jar, Pokrovsk, Mirnograd, Seversk, Guljaj Polje, Konstantinovku, najveći deo Krasnog Limana i oko 90 odsto Kupjanska. Zato nije tačno da front stoji - rekao je on.

prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik Foto: Kurir Televizija

"Glavni cilj je zauzimanje Orehova"

Petrović je posebno izdvojio Zaporoški pravac, gde, prema njegovim rečima, Rusija pokušava da okruži Orehov i izravna liniju fronta.

- Glavni cilj je zauzimanje Orehova. To pokušavaju da ostvare prodorom sa juga ili sa istoka kako bi grad doveli u okruženje. Tu se vode ozbiljne borbe, iako nisu najvećeg intenziteta - naveo je Petrović.

Govoreći o severnom delu fronta, objasnio je da ruske snage u Sumskoj oblasti pokušavaju da uspostave tampon-zonu nakon ukrajinske operacije u Kurskoj oblasti.

- Rusi su prešli granicu, zauzeli deo teritorije i približavaju se gradu Sumi. Cilj je stvaranje tampon-zone koja bi sprečila nove ukrajinske upade na rusku teritoriju - rekao je.

Posebnu pažnju posvetio je situaciji u Donbasu, ocenjujući da se ruske snage približavaju završnoj fazi borbi za preostale ključne gradove.

- Konstantinovka je pala, ruske trupe su ušle u Aleksej-Druškovku, a približavaju se i Druškovki, Kramatorsku i Slavjansku. To su tri ključna grada koja predstavljaju završnicu borbi za ostatak Donbasa. Još nisu počele borbe u samim gradovima, ali su predgrađa već zahvaćena sukobima - rekao je Petrović.

03:06 INTENZIVIRAJU SE BORBE NA UKRAJINSKO-RUSKOM FRONTU: Dragan Petrović otkrio gde Rusija ima prednost i šta bi moglo da odluči dalji tok rata Izvor: Kurir televizija

"Situacija na terenu sve više prelama u korist Rusije"

Osvrnuo se i na stanje u Harkovskoj oblasti, gde je, kako kaže, ruska vojska ostvarila značajan uspeh kod Kupjanska.

- Posle dve godine teških borbi, ruske snage sada kontrolišu oko 90 odsto urbane zone Kupjanska. To pokazuje da se situacija na terenu sve više prelama u korist Rusije - rekao je.

Petrović je ocenio da bi upravo pad Kupjanska, Krasnog Limana i Konstantinovke mogao dodatno da oslabi ukrajinsku odbranu.

- Svaki ruski uspeh na jednom delu fronta otežava odbranu na drugim sektorima. Ta tri grada mogu značajno da promene odnos snaga na celom istočnom frontu - naveo je.

Komentarišući promene u ukrajinskom vojnom vrhu, Petrović je rekao da novi glavnokomandujući Mihail Drapat važi za talentovanog oficira, ali da će tek biti testiran u vođenju kompletnog fronta.

prof. dr. Dragan Petrović, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Foto: Kurir Televizija

- Drapat se pokazao kao veoma sposoban komandant pojedinih sektora, ali sada prvi put vodi front dug oko 1.200 kilometara. Ostaje da se vidi kako će odgovoriti tom izazovu - rekao je.

Govoreći o Krimu, ocenio je da ukrajinski napadi na logistiku i infrastrukturu imaju pre svega propagandni efekat.

- Ukrajinci pokušavaju da bombardovanjem puteva, mostova i skladišta stvore utisak da izoluju Krim. To ima određeni psihološki i politički značaj, ali ne verujem da može bitnije da promeni situaciju na terenu - rekao je Petrović.

Na kraju je upozorio da bi naredni period mogao biti posebno opasan zbog razvoja protivraketne odbrane Ukrajine.

- Ruski vojni stručnjaci smatraju da Moskva ima još oko godinu do godinu i po dana da iskoristi prednost balističkih raketa poput "Iskandera", pre nego što Ukrajina, uz zapadnu pomoć, uspostavi ozbiljniji protivraketni štit. Zato se može očekivati nastavak intenzivnih udara na ukrajinsku infrastrukturu. Istovremeno, američki predsednik Donald Tramp upozorio je Ukrajinu da ne gađa dronovima brodove koji nisu ruski u Crnom moru, jer su u pojedinim napadima pogođena i druga plovila - zaključio je Petrović.