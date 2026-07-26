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Najmanje dve osobe, među kojima i desetogodišnje dete, poginule su u ruskom napadu dronom na supermarket u severnom ukrajinskom gradu Černigovu, dok su još četiri osobe povređene, saopštile su lokalne vlasti.

Načelnik Gradske vojne uprave Černigova Dmitro Brižinski izjavio je da je ruski dron pogodio supermarket lanca ATB u gradskom naselju ZAZ.

Brižinski je potvrdio da su u napadu poginule dve osobe i naveo da je jedna od četvoro povređenih u kritičnom stanju.

Na mestu napada nalaze se pripadnici hitnih službi, dok nadležni još procenjuju razmere štete.

Novi talas ruskih udara širom Ukrajine

Napad na Černigov usledio je nakon serije dnevnih i noćnih udara širom Ukrajine u kojima je bilo novih žrtava i velike materijalne štete.

Ranije tokom dana ruske snage su navođenim avionskim bombama gađale južni grad Zaporožje, gde je jedna osoba poginula, a šest je povređeno.

1/5 Vidi galeriju Ruski napad na Zaporožje. Petoro ljudi poginulo, osmoro ih je ranjeno. Foto: screenshot X

Bombe su pogodile benzinsku pumpu i skladišne objekte, pri čemu je uništeno jedno vozilo. Udarni talas i delovi projektila oštetili su višespratnicu i obližnju obrazovnu ustanovu. Tužilaštvo je pokrenulo predistražni postupak zbog sumnje na ratni zločin sa smrtnim ishodom.

Ovim napadima prethodio je veliki noćni talas ruskih udara dronovima i raketama.

U Harkovu je broj žrtava nakon napada dronom na stambeni kvart porastao na jednu poginulu osobu i 14 povređenih, među kojima je i dvoje dece. Ranije tokom jutra FPV dron sa optičkim kablom pogodio je dostavno vozilo jedne pekare u Ševčenkovskom okrugu, pri čemu je povređen 43-godišnji vozač.

U Krivom Rogu vatrogasci su nastavili gašenje velikog požara u hipermarketu građevinskog materijala, koji je izbio nakon ciljanog ruskog napada.

U Kijevu su tri osobe povređene u balističkom raketnom napadu u Solomjanskom okrugu. Pad delova projektila i direktni pogoci izazvali su požare u Desnjanskom, Ševčenkovskom i Solomjanskom okrugu, pri čemu su oštećeni skladište, više vozila, napušten objekat i gornji spratovi osamnaestospratne stambene zgrade.

Napadnut i teretni brod u Odeskoj oblasti

Istovremeno sa vazdušnim napadima širom zemlje, ruske snage obnovile su udare na civilnu pomorsku infrastrukturu u Crnom moru.

Uveče 25. jula ruski dronovi izveli su dvostruki napad na civilni teretni brod koji je pod zastavom Palaua isplovljavao iz luke u Odeskoj oblasti sa oko 2.800 tona kukuruza namenjenog Grčkoj.