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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je održao sastanak posvećen razvoju programa dalekometnih udara i sprovođenju sankcija protiv Rusije, istakavši da se sve aktivnosti odvijaju u skladu sa utvrđenim prioritetima.

"Obavio sam sastanak posvećen dalekometnim udarima. Program ukrajinskih dalekometnih sankcija protiv Rusije sprovodi se u skladu sa utvrđenim prioritetima", napisao je Zelenski na Telegramu.

Prema njegovim rečima, Ukrajina već raspolaže sredstvima za napade na udaljenosti veće od 3.000 kilometara, dok se nastavlja rad na dodatnom povećanju dometa.

"Već imamo domet veći od 3.000 kilometara i nastavljamo da radimo na povećanju naših sposobnosti za još veće udaljenosti", naveo je ukrajinski predsednik.

Zelenski je ocenio da, uprkos velikoj teritoriji Rusije, to više ne predstavlja presudnu prednost za Moskvu.

"Strateška dubina ruske teritorije više nije njihova apsolutna prednost, jer je većina ruske protivvazdušne odbrane koncentrisana oko Moskve, državnih rezidencija, Krimskog mosta i Sankt Peterburga", poručio je.

Više od hiljadu izvedenih zadataka

Ukrajinski predsednik tvrdi da su ukrajinski dronovi već pokazali sposobnost da pogode ciljeve čak i na Uralu, hiljadama kilometara od Moskve.

"Već smo dokazali da ukrajinski dronovi mogu da stignu, između ostalog, i do Urala", istakao je Zelenski.

Dodao je da je od početka realizacije programa dalekometnih udara izvedeno više od hiljadu vatrenih zadataka.

"Od početka realizacije našeg plana dalekometnih sankcija izvršeno je više od hiljadu vatrenih zadataka. Pogođena su naftna postrojenja, preduzeća vojne industrije, sistemi protivvazdušne odbrane i važni logistički objekti", naveo je on.

1/4 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Sankt Peterburg Foto: Printscreen/X

Novi prioriteti i pritisak na Rusiju

Zelenski je rekao da su na sastanku dogovoreni nastavak operacija i ažurirana lista prioritetnih ciljeva kako bi se izvršio dodatni pritisak na Rusiju i oslabile njene mogućnosti za nastavak rata.

"Danas smo usaglasili nastavak naših operacija i ažurirali spisak prioritetnih ciljeva – onih koji imaju stvarni uticaj na Rusiju i njenu sposobnost da nastavi rat", napisao je.

Kako je dodao, osnovni cilj jeste da se dalekometnim udarima dodatno oteža proizvodnja komponenti za oružje, prerada nafte i drugi sektori ruske ekonomije koji, prema njegovim tvrdnjama, finansiraju rat.

"Naš glavni cilj je da dalekometni pritisak još snažnije podstakne Rusiju na diplomatiju kroz otežavanje proizvodnje komponenti za oružje, prerade nafte i drugih ekonomskih aktivnosti koje omogućavaju vođenje ovog rata", poručio je Zelenski.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Na kraju obraćanja istakao je da je Ukrajina iznela sve potrebne predloge ruskom političkom rukovodstvu za okončanje rata.