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Prema pisanju Bilda, Abdul Balut (21), osumnjičeni za napad na Paradu ponosa u Berlinu, preminuo je nakon razmene vatre sa policijom.

Kako navodi nemački list, policija ga je locirala u jednoj baštenskoj kućici u berlinskoj četvrti Špandau, gde je tokom akcije došlo do pucnjave.

Prema istim navodima, policajci su bili napadnuti, nakon čega su uzvratili vatru. Napadač je tom prilikom usmrćen.