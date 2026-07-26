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Posledice ruskog napada na harkovski gradski okrug Slobidski i dalje se saniraju, a humanitarnu pomoć dobilo je 167 stanovnika, saopštio je načelnik Harkovske oblasti Oleh Sinjehubov.

Kako prenosi Ukrinform, Sinjehubov je na Telegramu naveo da je Rusija novim napadom pogodila stambeni deo grada.

"Danas smo otklanjali posledice neprijateljskog granatiranja Harkova. Novi ruski napad oštetio je više od 30 privatnih kuća u Slobidskom okrugu, a humanitarna pomoć pružena je za 167 stanovnika", rekao je Sinjehubov.

1/3 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev - 26. jul 2026. godine Foto: X printscreen

Oštećeno više od 30 kuća

Prema njegovim rečima, volonteri su sanirali 40 oštećenih objekata, obnovili 247 kvadratnih metara krovova i pružili psihološku pomoć građanima.

Pored toga, stanovnicima su podeljeni paketi sa osnovnim potrepštinama i građevinskim materijalom, dok su za pogođene porodice organizovani i topli obroci.

Kako podseća Ukrinform, ruski dron tipa Banderol pogodio je stambeno naselje u Harkovu.