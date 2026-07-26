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Iako njeno ime zvuči bezazleno, među stručnjacima za ajkule "Velika Rouz" (Big Rose) važi za jednog od najimpresivnijih predatora koji danas plivaju svetskim okeanima.

Prema navodima tima morskih biologa koji godinama pokušava da prati njeno kretanje, ova džinovska velika bela ajkula, duga oko šest metara, trenutno pliva u vodama uz obale Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Ipak, uprkos dugotrajnoj potrazi, naučnici nisu uspeli da je obeleže uređajem za praćenje.

Ime je dobila po karakterističnoj oznaci na leđnom peraju koja podseća na oblik ruže. Dugačka je oko 20 stopa (više od šest metara), što je približno dužina manjeg školskog autobusa, a istraživači smatraju da je jedna od najvećih velikih belih ajkula ikada zabeleženih u Atlantskom okeanu.

1/5 Vidi galeriju Bela ajkula Foto: Shutterstock, Profimedia, Mediadrumimages/Dave Caravias / Media Drum World / Profimedia

Susret koji su naučnici dugo čekali

Iskusni morski biolog dr Nil Hameršlag navodno već neko vreme pokušava da pronađe ovu legendarnu ajkulu, a njegova potraga biće prikazana u okviru popularne američke emisije "Shark Week".

Prema dostupnim informacijama, Hameršlag i njegov tim naišli su na Veliku Rouz tokom istraživanja velikih belih ajkula kod obale kanadske provincije Nova Škotska, u blizini područja poznatog kao Mad Ajland u severnom Atlantiku.

Koristeći velike plavoperajne tune kao mamac, istraživači su uspeli da privuku i obeleže nekoliko ajkula dužih od tri metra. Međutim, Velika Rouz je dugo uspevala da izbegne svaki pokušaj da joj se priđe.

Posle višečasovne potrage, džinovska ajkula konačno se pojavila pored istraživačkog broda, a naučnici su odmah prepoznali karakterističnu oznaku u obliku ruže na njenom peraju.

Moguće najveća ajkula ikada viđena

Ipak, uprkos tome što su koristili dodatne ostatke tune kako bi je privukli bliže, Velika Rouz nije prišla dovoljno blizu da bi istraživači uspeli da joj postave uređaj za satelitsko praćenje. Umesto toga, iskusni predator se udaljio i ponovo nestao u dubinama okeana.

Tokom kratkog susreta morski biolozi uspeli su da procene da ajkula teži oko tri tone, dugačka je približno šest metara, dok joj širina tela iznosi oko 1,8 metara.