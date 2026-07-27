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Otac osuđen na 42 godine zatvora nakon smrti sina (1): Ostavio dete u usijanom kamionetu dok je bio kod frizera i u baru

Muškarac iz Floride osuđen je na 42 godine zatvora nakon što je ostavio svog 18-mesečnog sina da umre u usijanom kamionetu, dok je otišao na šišanje, a zatim i u obližnji bar na piće.

Skot Alen Gardner (34) priznao je krivicu za ubistvo drugog stepena, teško zlostavljanje deteta i teško zanemarivanje deteta zbog smrti malog Sebastijana Gardnera. U zamenu za priznanje, tužilaštvo je odustalo od optužbe za ubistvo prvog stepena.

Tragedija se dogodila u junu 2025. godine, kada je dečak ostavljen u vozilu više od tri sata tokom vrelog dana.

Prema saopštenju Kancelarije šerifa okruga Volusija, Gardner je ostavio dete vezano u dečjem sedištu u kamionetu dok je otišao na šišanje, a zatim u bar "Hanky Panky's Lounge", gde je pio alkohol.

Foto: volusia sheriff's office

Istražitelji su naveli da je otac u početku pokušao da obmane policiju i ispriča lažnu verziju događaja.

Prema proceni lekara, telesna temperatura dečaka tokom tragedije dostigla je čak 43,9 stepeni Celzijusa (111 stepeni Farenhajta).

Dete bilo mrtvo pre nego što je pozvana Hitna pomoć

Prema policijskom izveštaju, Gardner je najpre otišao u frizerski salon "Classic Cuts", a zatim u bar u mestu Ormond-bi-di-Si, gde je popio pivo i čašicu viskija Fireball.

Oko 13 časova nakratko je izašao iz bara kako bi pogledao automobil jedne konobarice, a potom se vratio unutra i naručio još jedno pivo i još jednu čašicu viskija. Hitnu pomoć nije pozvao sve do oko 14.45 časova.

Kada su policajci i lekari stigli na lice mesta, nisu mogli odmah da započnu reanimaciju, jer detetu zbog ukočenosti tela nisu mogli da otvore vilicu. Sebastijan je prevezen u bolnicu, gde je proglašen mrtvim.

Lekari su utvrdili da je dečak preminuo više od sat vremena pre dolaska u bolnicu, a naveli su i da se od Gardnera osećao jak miris alkohola.

Foto: volusia sheriff's office

Šerif Majk Čitvud izjavio je da istražitelji veruju da je dete bilo mrtvo najmanje jedan do dva sata pre nego što je iko pozvao broj za hitne slučajeve.

Majka oprostila ocu uprkos tragediji

Istraga je pokazala i da su Gardner i njegova majka, nakon smrti dečaka, otišli nazad u isti bar, gde su ostali i pili do ponoći.

Na emotivnom izricanju presude, Sebastijanova majka opisala je sina kao velikog borca, dečaka sa "prelepim osmehom", plavim očima i "veselim smehom koji je mogao da ispuni celu prostoriju".

„Kratkih 18 meseci koje sam provela sa Sebastijanom nikada neće biti dovoljno, ali zauvek ću čuvati svaki trenutak koji smo imali. Nepodnošljivo je znati da mu je život tako rano prekinut i da nikada neću doživeti sve ono što je tek trebalo da usledi“, rekla je ona.

Obraćajući se bivšem partneru, dodala je:

„Skote, nosim mnogo besa zbog onoga što si nam oduzeo. Oduzeo si jedan nevin i dragocen život i uništio jednu porodicu.“

Ipak, na kraju svog obraćanja izgovorila je reči koje su mnoge potresle:

„Zbog svog srca i zbog svojih sinova, opraštam ti.“