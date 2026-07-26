POŽARI KOJI DIVLJAJU FRANCUSKOM MOGLI BI BITI MEĐU NAJVEĆIMA U NJENOJ ISTORIJI: Vatra progutala 42.000 hektara, preti da nadmaši katastrofu iz 1949. godine
Neviđeni i nepredvidiv požar koji od srede hara regionom Žironde na jugoistoku Francuske, danas je na oko 15 kilometara od područja Bordoa, primoravajući na veliku evakuaciju čitavih gradova, ali visoke temperature koje se očekuju u narednim danima mogle bi da pogoršaju situaciju, preneli su francuski mediji.
Hiljade vatrogasaca i vojnika, nemoćnih protiv vanrednog požara koji je jedan vatrogasac uporedio sa uraganom, neumorno rade oko njegovog oboda kako bi pokušali da zaštite što više zgrada.
Plamen je od srede opustošio 42.000 hektara, broj koji je ostao stabilan u poređenju sa poslednjim izveštajem. Međutim, vatra nastavlja da se širi, navele su lokalne vlasti danas posle podne.
Taj požar bi mogao da parira požaru iz 1949. godine (50.000 hektara opustošeno) koji je zahvatio šumu Land de Gaskonj, najsmrtonosniji ikada viđen u Francuskoj i najveći od Drugog svetskog rata.
Operacija evakuacije oko 220.000 ljudi u departmanu Žironda, takođe je jedna od najvećih te vrste ikada organizovanih u Francuskoj nakon šumskih požara.
Pošto požar još nije lokalizovan, povratak evakuisanih u ovoj fazi nije moguć, niti je moguć povratak na posao sutra u pogođenim opštinama, upozorile su lokalne vlasti.
Kako navodi francuska meteorološka služba, nažalost, počev od utorka, temperature će ponovo porasti - od 38 do 40 stepeni Celzijusa.
A ta toplota bi mogla da pogorša situaciju, dodale su vlasti.
Evakuacija Bordoa nije na dnevnom redu, rekao je gradonačelnik Toma Kazenav (Thomas Casenave).
Kurir.rs/Beta