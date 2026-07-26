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Elvira Menendez dobro zna koliko je srećna što njen dom nije pretvoren u zgarište, za razliku od brojnih kuća u Španiji i Francuskoj koje su uništili smrtonosni šumski požari.

Ipak, 79-godišnja penzionerka ne može da prestane da razmišlja o jednoj mladoj porodici koja je, poput nje, morala da pobegne pred vatrenom stihijom.

„Ostali su bez svega“, rekla je o porodici koja živi u ulici njenog sina. „Kuća im je potpuno izgorela, a imaju troje dece.“

Požari koji su poslednjih dana besneli u tri provincije centralne Španije progutali su desetine hiljada hektara zemlje i primorali gotovo 90.000 ljudi da napuste svoje domove. Istovremeno, na jugozapadu Francuske više od 250.000 ljudi evakuisano je iz područja oko Bordoa, gde se vatra i dalje nekontrolisano širi.

1/6 Vidi galeriju Požari u Španiji i Francuskoj Foto: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia, ALBIT / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Neizvesnost posle evakuacije

Za stotine hiljada ljudi koji su morali da pobegnu pred požarima sada se postavlja isto pitanje – šta će ih dočekati kada im konačno bude dozvoljeno da se vrate kući, ili onome što je od nje ostalo?

Pošto još nema informacija kada će moći da se vrati u Čapineriju, gradić zapadno od Madrida, Menendez će treću noć zaredom provesti u privremenom prihvatnom centru, smeštenom u sportskom kompleksu u Viljavisiosi de Odon, oko 40 minuta vožnje od kuće koju je bila primorana da napusti.

„Najvažnije je da smo svi zajedno“, rekla je Menendez, koja se u skloništu nalazi sa porodicom i svojim psom.

1/5 Vidi galeriju Šumski požari u Francuskoj Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia, Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia

U petak popodne dva velika požara u blizini Madrida spojila su se u jedan ogroman požar koji se velikom brzinom proširio. Kasnije se spojio i sa trećim požarom u provinciji Avila, severno od prestonice, zbog čega je španska vlada prvi put proglasila nacionalnu vanrednu situaciju zbog požara. Vatra se potom proširila i na provinciju Toledo, jugozapadno od Madrida. Samo u centralnom delu zemlje izgorelo je oko 77.000 hektara.

Sličnu neizvesnost oseća i Rosio Domingez, koja je iz svoje kuće pobegla samo sa odećom koju je imala na sebi.

„Sva odeća, sve uspomene, sve, baš sve ostalo je tamo“, rekla je za AP.

„Jedino što sam stigla da uzmem bio je ranac sa stvarima za pse“, dodala je Domingez, okružena svojim ljubimcima. Sve ostalo što sada ima – od odeće do hrane i higijenskih potrepština – dobila je u prihvatnom centru.

„Izgledalo je kao smak sveta“

U prihvatnom centru, gde je postavljeno oko 200 poljskih kreveta za evakuisane, Domingez kaže da joj se slike bekstva i dalje neprestano vraćaju.

„Bio je potpuni haos. Automobili su jurili na sve strane, ulice su bile zakrčene ljudima koji su pokušavali da pobegnu. Izgledalo je kao smak sveta“, rekla je 35-godišnja nezaposlena žena, koja je evakuisana zajedno sa roditeljima i braćom i sestrama.

„Ništa se nije videlo. Sve je bilo prekriveno pepelom. Mogli ste da vidite uginule životinje svuda oko sebe“, dodala je.

1/11 Vidi galeriju Požari u Španiji Foto: Printskrin

Španski kralj Felipe VI i kraljica Leticija u nedelju su posetili još jedan prihvatni centar u Viljmartinu, oko 45 kilometara zapadno od Madrida, gde su razgovarali sa evakuisanim građanima.

Ministarka za ekološku tranziciju Sara Agesen upozorila je da se očekuju nove evakuacije u pogođenom području.

Kraljica Leticija je nakon obilaska centra rekla da je važno saslušati ljude koji su izgubili svoje domove.

„Važno je čuti kako se osećaju i kako opisuju trenutak kada su morali na brzinu da napuste svoje kuće. Govore o tuzi, strepnji, neizvesnosti i brojnim pitanjima na koja još nemaju odgovor“, rekla je ona.

Posle slavlja zbog titule usledila tragedija

Katastrofalni požari potpuno su promenili raspoloženje u Španiji, gde su samo nedelju dana ranije stotine hiljada ljudi slavile drugu titulu svetskog prvaka u fudbalu.

Dok se zemlja suočava sa posledicama vatrene stihije, selektor reprezentacije Luis de la Fuente posetio je evakuisane građane u sportskom centru u Las Rozasu.

Fudbalski savez Španije, čije se sedište nalazi u tom gradu, ponudio je trening-centar reprezentacije za smeštaj porodica koje su morale da napuste svoje domove.

„Cela Španija je uz njih“, rekao je De la Fuente za državnu televiziju TVE.