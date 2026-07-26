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Francuski bezbednosni izvor rekao je za AFP da je ruska mreža za širenje dezinformacija „Storm-1516“ usmerila kampanju protiv bivšeg premijera Eduara Filipa, jednog od zvanično prijavljenih kandidata za predsednika Francuske, u pokušaju mešanja u predsedničke izbore.

Prema navodima istog izvora, ove sedmice su društvenim mrežama počele da kruže lažne tvrdnje o Filipovom zdravstvenom stanju. Za sada nije poznato šta su tačno objave sadržale niti na koji način su povezane sa mrežom „Storm-1516“.

Francuski izvor istakao je da je ovo prvi put da je ovakva operacija usmerena protiv kandidata koji je već zvanično najavio predsedničku kandidaturu. Dodao je i da ovakve kampanje često prolaze nezapaženo jer promovišu tvrdnje koje je relativno lako opovrgnuti.

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Mreža povezana sa ruskom vojnom obaveštajnom službom

Mreža „Storm-1516“ aktivna je od 2023. godine i, prema navodima francuskih bezbednosnih službi, povezana je sa ruskom vojnom obaveštajnom službom (GRU). Među njenim članovima navodno se nalaze i bivši zaposleni u „fabrici trolova“ Jevgenija Prigožina.

Ova mreža ranije je optuživana za pokušaje mešanja u izborne procese u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj i Mađarskoj.

Predsednički izbori zakazani za april 2027. godine

Predsednički izbori u Francuskoj biće održani u aprilu 2027. godine. Aktuelni predsednik Emanuel Makron, prema važećem zakonu, ne može da se kandiduje za još jedan mandat.

Eduar Filip je kandidaturu za predsednika najavio u septembru 2024. godine. Trenutno obavlja funkciju gradonačelnika Avra, a dužnost premijera Francuske obavljao je od 2017. do 2020. godine, tokom prvog predsedničkog mandata Emanuela Makrona.

(Kurir.rs/Meduza/A.Vulić)

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