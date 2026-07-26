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Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je u večernjem operativnom izveštaju da su od početka dana na frontu zabeležena ukupno 231 borbena dejstva između ukrajinskih i ruskih snaga.

Kako se navodi, ruske snage izvele su dva raketna napada sa ukupno devet projektila, 71 vazdušni udar, pri čemu je bačeno 230 navođenih avionskih bombi. Pored toga, prema tvrdnjama ukrajinske vojske, Rusija je upotrebila 4.964 drona-kamikaze i izvela 1.842 artiljerijska napada na naseljena mesta i položaje ukrajinskih snaga.

Najžešće borbe na pravcima Pokrovsk, Liman i Slavjansk

Prema podacima Generalštaba, na severnoslobožanskom i kurskom pravcu tokom dana nije bilo ruskih ofanzivnih dejstava, iako je protivnik izveo jedan vazdušni napad sa tri navođene bombe i 58 artiljerijskih udara.

Na južnoslobožanskom pravcu ruske snage su devet puta pokušale da probiju ukrajinske položaje kod Starice i Ohrimivke.

Na kupjanskom pravcu izvedena su tri napada u pravcu Kupjanska, Podola i Kurilivke, dok je jedna borba u trenutku objavljivanja izveštaja i dalje trajala.

Na limanskom pravcu zabeleženo je 16 pokušaja napredovanja ruskih snaga u područjima Šijkivke, Novoselivke, Drobiševa, Stavkija, Limana, Dibrove i Ozernog, pri čemu je jedan sukob još bio u toku.

Ukrajinske snage su, prema navodima Generalštaba, zaustavile i 20 ruskih napada na slavjanskom pravcu u blizini Krive Luke, Zakitnog, Piskunivke, Raj-Aleksandrivke i Riznikivke.

1/10 Vidi galeriju Ukrajina Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S, HOGP/Russian Defense Ministry Press Service, Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

Na kramatorskom pravcu zabeležena su tri ruska juriša, dok je na konstantinovskom pravcu odbijeno 16 napada, a još dve borbe su trajale.

Ukrajina tvrdi da je uništila više od 220 ruskih dronova

Najveći broj napada zabeležen je na pokrovskom pravcu, gde su ruske snage izvele ukupno 23 napada pokušavajući da napreduju kod Novopavlivke, Kučeriv Jara, Vilnog, Bilickog, Mirnog, Vasilivke, Ševčenka, Novog Donbasa, Pavlivke, Kotlina, Novohrišina, Novooleksandrivke i Udačnog.

Generalštab Ukrajine tvrdi da je na tom delu fronta tokom dana likvidirano 36 ruskih vojnika, dok ih je 18 ranjeno. Takođe se navodi da je uništen jedan artiljerijski sistem, jedno vojno vozilo i jedno specijalno vozilo, dok su oštećena još dva artiljerijska sistema i pet vojnih vozila.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska napala obe strane Kerčkog moreuza Foto: Printscreen

Ukrajinska vojska istovremeno tvrdi da je na ovom pravcu uništila ili elektronski neutralisala ukupno 224 bespilotne letelice različitih tipova.

Napadi i na jugu Ukrajine

Na guljajpoljskom pravcu registrovano je deset ruskih napada u rejonima Ternuvate, Hirske, Staroukrajinke, Cvitkova i Čarivnog, pri čemu su dve borbe još trajale.

Na orihivskom pravcu ukrajinski branioci odbili su jedan ruski napad kod Lukjanivskog.

Generalštab je dodao da na aleksandrovskom i pridnjeprovskom pravcu nije bilo ruskih jurišnih dejstava, dok na ostalim delovima fronta nije došlo do značajnijih promena situacije.