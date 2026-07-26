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Sultan od Bruneja poseduje jednu od najvećih kolekcija automobila na svetu, koja prema procenama broji oko 7.000 vozila vrednih približno 5 milijardi dolara. U njoj se nalaze neki od najređih automobila ikada napravljenih, uključujući 11 McLarenaF1, više stotina Rolls-Royce modela i brojne modele koji postoje u svega nekoliko primeraka.

Ipak, umesto da budu pažljivo čuvani i redovno voženi, mnogi automobili iz ove neverovatne kolekcije godinama stoje u magacinima i navodno su u lošem stanju.

Kolekcija iz snova koja skuplja prašinu

Fotografije koje su ranije procurele na internet pokazale su prizor koji je iznenadio ljubitelje automobila. Umesto savršeno održavane garaže pune skupocenih vozila, prikazani su automobili koji deluju kao da su zaboravljeni godinama.

Sultan ima višestruke primerke brojnih modela, uključujući i automobile koje su proizvođači posebno napravili za njega. U kolekciji se nalaze i potpuno unikatna vozila, izrađena prema njegovim zahtevima.

Među najvrednijim automobilima navodno se nalaze najmanje osam Ferrarija F40, više primeraka Porschea 959, četiri Bugattija EB110 i čak 11 McLarena F1, iako pojedini izvori navode da ih ima osam.

Više od 600 Rolls-Royce i stotine specijalnih modela

Sultan od Bruneja drži i rekord kada je reč o kolekciji modela Rolls-Royce, sa više od 600 vozila, zbog čega je upisan u Ginisovu knjigu rekorda.

Njegova garaža navodno uključuje i 361 Bentley, među kojima se nalazi svih šest primeraka modela Bentley Dominator, kao i šest Ferrari Enzo automobila, pet modela Ferrari FX, osam Jaguar XJ220 primeraka i pet Ferrari F90 vozila.

Posebno mesto zauzima jedan unikatni Ferrari F90 koji je navodno dizajnirao Enriko Fumija, bivši dizajner kompanije Pininfarina, kao tajni projekat.

Veliki broj automobila u kolekciji je dodatno modifikovan po željama sultana, što ih čini još ređim i vrednijim.

Iako je teško potvrditi tačan broj vozila i njihovu trenutnu vrednost, jasno je da se radi o jednoj od najskupljih privatnih kolekcija automobila ikada napravljenih.

Za ljubitelje automobila najveće razočaranje ostaje činjenica da veliki deo ove flote, uključujući neke od najpoželjnijih modela u istoriji auto-industrije, uglavnom stoji van upotrebe, piše "Telegraf".