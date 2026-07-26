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Ruski predsednik Vladimir Putin ne koristi ni fiksne ni mobilne telefone za komunikaciju sa zvaničnicima državne administracije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu za novinara lista Lajf Aleksandra Junaševa.

Kako prenosi ruski poslovni dnevnik Komersant, Peskov je rekao da Putin za sve razgovore koristi isključivo specijalne, zaštićene komunikacione linije.

Koristi isključivo bezbedne komunikacione kanale

Peskov je objasnio da zaposleni u predsedničkoj administraciji tokom praznika uglavnom nemaju pristup tim posebnim kanalima komunikacije.

On je podsetio da je još u februaru isticao kako se ruski predsednik oslanja isključivo na bezbedne sisteme veze kako bi se sprečilo eventualno curenje poverljivih informacija.

1/5 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

Prema njegovim rečima, takav način komunikacije omogućava maksimalnu zaštitu razgovora i smanjuje mogućnost presretanja ili zloupotrebe podataka prilikom komunikacije sa državnim vrhom.

Navodi o pojačanim merama bezbednosti

Istovremeno, prema pisanju iStories, CNN-a i Financial Timesa, koji se pozivaju na izveštaj jedne evropske obaveštajne službe, ruska Federalna služba zaštite (FSO) poslednjih meseci značajno je pojačala mere bezbednosti oko Vladimira Putina zbog navodne zabrinutosti od mogućeg atentata.

Kako se navodi, Putin je više nedelja boravio u dodatno obezbeđenim bunkerima, posebno u Krasnodarskom kraju, dok su ruski državni mediji u tom periodu emitovali unapred snimljene priloge o njegovim aktivnostima. Takođe, tvrdi se da je broj lokacija koje posećuje znatno smanjen, kao i da tokom 2026. godine nije obilazio vojne objekte, što je ranije bila uobičajena praksa.

Prema istim navodima, pooštrene mere bezbednosti odnose se i na članove njegovog najužeg okruženja. U domovima zaposlenih postavljeni su sistemi video-nadzora, dok kuvari, telohranitelji i fotografi koji rade sa predsednikom ne smeju da koriste javni prevoz. Osoblje prolazi kroz dvostruke bezbednosne provere, a dozvoljeno im je korišćenje isključivo telefona bez pristupa internetu.

1/3 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: HOGP/Russian Presidential Press Offic

Navodi se i da su uvedene dodatne kontrole uz pomoć pasa tragača, da su duž reke Moskve raspoređene bezbednosne snage zbog moguće pretnje dronovima, kao i da se u pojedinim delovima grada povremeno isključuju komunikacione mreže iz bezbednosnih razloga. Takođe, FSO navodno odobrava objavljivanje svih informacija koje se odnose na Putina, pozivajući se na poverljivi predsednički ukaz.