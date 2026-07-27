Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i dete - dečak do dve godine, saopštili su tamošnji zvaničnici.

1/20 Vidi galeriju Pucnjava na festivalu hrane u Sijetlu Foto: Lindsey Wasson/AP, X/Printscreen

Za sada nema informacija o tome ko je pucao, niti da li je neko priveden.

Svi ranjeni su u stabilizovanom stanju, izuzev jedne ženske osobe, koja je u kritičnom, navodi En-Bi-Si njuz.

Portparolka vatrogasne službe u Sijetlu Grejs Nunjez rekla je da su pripadnici hitnih službi bezuspešno pokušali da spasu živote dvoje upucanih, dok su ranjeni prevezeni u bolnicu.

Policajac koji je bio na licu mesta naveo je na mreži Iks da je policija tog grada zamolila građane da se udalje sa tog područja kako bi utvrdila šta se dogodilo.

Trodnevni godišnji Festival hrane, održava se u velikom kompleksu u Sijetlu i svake godine privlači oko 350.000 posetilaca.