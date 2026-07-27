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U Belgoroduje povređeno 12 osoba, dok su stambena zgrada i 15 parkiranih automobila zahvaćeni požarom, saopštio je Operativni štab Belgorodske oblasti na Telegramu.

1/9 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Belgorod, Rostov na Donu i Taganrog - 27. jul 2026. godine Foto: screenshot X

- Pored toga, jedna kuća je delimično uništena, a oštećeno je i nekoliko višespratnih stambenih zgrada - dodaje se u saopštenju.

Belgorodska oblast nalazi se uz granicu sa Ukrajinom, a sam grad Belgorod udaljen je svega oko 27 kilometara od severoistočne Ukrajine.

Eksplozije i žrtve u Rostovu na Donu

Kasnije tokom noći eksplozije su se čule i u južnom ruskom gradu Rostovu na Donu, prenosi Telegram kanal Exilenova Plus.

Gradonačelnik Aleksandar Skrjabin potvrdio je da je grad bio meta ukrajinskog napada i naveo da je tom prilikom oštećena jedna stambena zgrada.

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar saopštio je da su dve osobe poginule, a još pet je povređeno. Dodao je da su u napadima izgorala skladišta i nekoliko kuća.

- U Rostovu na Donu poginule su dve osobe, bračni par. Pet ljudi je povređeno, od kojih je dvoje u teškom stanju, uključujući i jednog tinejdžera - rekao je Sljusar.

- Na nekoliko kuća razbijeni su prozori, kao i na višim spratovima jedne stambene zgrade i na objektu socijalne ustanove.

Nezavisni ruski medij Astra objavio je da se iznad gradske luke u Rostovu na Donu video gust dim. Luka se nalazi u blizini oštećene stambene zgrade.

Napadi prijavljeni i u Taganrogu

Eksplozije su prijavljene i u primorskom gradu Taganroguna obali Azovskog mora, navodi Telegram kanal Supernova Plus. Navode o ovim napadima nije bilo moguće odmah nezavisno potvrditi.

Ukrajina pojačava udare na rusku vojnu infrastrukturu

Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim teritorijama, nastojeći da oslabi sposobnost Moskve da nastavi rat.

Tokom poslednjih nedelja ti napadi su intenzivirani, a ukrajinski dronovi i rakete gotovo svakodnevno pogađaju infrastrukturu u Rusiji i na okupiranim područjima.

Generalštab Ukrajine saopštio je da su ukrajinske snage u noći između 25. i 26. jula pogodile objekat kompanije "Čornomornaftogas" i relejnu opremu koja se koristi za upravljanje ruskim jurišnim dronovima na Krimu, kao i jedan most u Donjeckoj oblasti.

Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenskipotvrdio je 25. jula da su ukrajinske snage pogodile logistički objekat u Jekaterinburgui rafineriju nafte u ruskoj Tjumenskoj oblasti, u okviru šire noćne operacije usmerene na ciljeve koji omogućavaju Rusiji da nastavi rat.

Rusija nastavlja napade na ukrajinske gradove

Istovremeno, Rusija nastavlja da izvodi smrtonosne napade na civilnu infrastrukturu širom Ukrajine.