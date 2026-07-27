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Đingdedžen, kineska „prestonica porcelana“, u kojoj peći gore više od 2.000 godina, ponovo je privukao pažnju sveta svojom pričom o vatri, glini i neiscrpnoj kreativnosti zanatlija.

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) uvrstila je danas industrijsko nasleđe porculanske industrije u Đingdedženu na Listu svetske baštine, tokom 48. zasedanja Komiteta za svetsku baštinu, održanog u Busanu, u Južnoj Koreji. Time je ukupan broj lokaliteta svetske baštine u Kini povećan na 61.

Ovo je prvi put da je Kina kandidovala industrijsko nasleđe za upis na Listu svetske baštine, a ujedno je i prvi lokalitet svetske baštine posvećen proizvodnji porcelana. Smešten u istočnoj kineskoj provinciji Điangsi, kompleks industrijskog nasleđa porculanske industrije u Đingdedženu obuhvata skup lokaliteta koji predstavljaju sistem zanatske proizvodnje porcelana razvijan od 10. do 19. veka. Prema oceni Komiteta za svetsku baštinu, ovaj lokalitet svedoči o inovativnom razvoju kineske tehnologije izrade porcelana, porcelanske umetnosti i industrije, kao i o dubokom uticaju kineske proizvodnje porcelana na razvoj svetske keramičke industrije i na razmenu i međusobno učenje među civilizacijama.