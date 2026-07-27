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Marija Potosi (21), trudnica u osmom mesecu, ubijena je nožem na ulici u gradu Kali u Kolumbiji, a njena beba je izvađena iz stomaka i trenutno se vodi kao nestala.

Telo devojke, na kom su otkrivene najmanje četiri ubodne rane, je pronađeno pored reke Melendez u La Buitreri.

Njen nestanak je prijavljen četiri dana ranije.

Marija Potosi je poslednji put viđena živa oko 16:16 časova po lokalnom vremenu 16. jula. Kamere su je snimile kako vozi motocikl sa neidentifikovanom ženom.

Prema medijima, ona je bila u kući porodice svog partnera u Melendezu, kada je žena sa snimka, koja je tvrdila da joj je prijateljica, došla da je traži.

Ženu sa snimka policiji je predala njena porodica, koja je pozvala vlasti nakon što su je prepoznali.

Bivši partner uhapšene žene, Karlos Rinkon, tvrdi da se nije vratila kući u noći kada je Marija Potosi nestala, i da nije odgovarala na njegove poruke. Navodno se vratila kući sledećeg dana ponašajući se "kao da se ništa nije dogodilo".

Rinkon takođe tvrdi da ga je žena prethodno dva puta lagala da je trudna i u jednom slučaju je tvrdila da je izgubila bebu. Ostaje nejasno da li je žena povezana sa nestankom Potosijeve bebe.

Marija Potosi, trudnica ubijena u Kolumbiji Foto: Društvene Mreže

Komandant policije Kalija Herbert Benavides potvrdio je da je žena na snimku optužena, prema navodima medija.

Veruje se da su najmanje još četiri osobe bile umešane u ubistvo trudnice i krađu bebe, ali za sada nije bilo drugih hapšenja.

U petak, 24. jula, gradonačelnik Kalija Alehandro Eder saopštio je da je za informacije o ubistvu Potosijeve ponuđena nagrada od 63.000 dolara (200 miliona kolumbijskih pezosa).

- Povećali smo nagradu na 200 miliona pezosa za informacije koje omogućavaju identifikaciju i hvatanje odgovornih za zločin protiv Marije Kamile Potosi. Nastavićemo da radimo u svim institucionalnim kapacitetima kako bismo otkrili istinu i napredovali u svakoj liniji istrage, uključujući razjašnjenje činjenica vezanih za zdravstveno stanje njene bebe.