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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je Ukrajince da se pripreme za "veoma tešku zimu".

- Pre svega, moraćemo da se pripremimo za veoma tešku zimu. Niko ne može da zamisli kakva će biti. Moglo bi biti teško, ili čak i mnogo gore. Zavisiće od naših partnera i od nas - rekao je predsednik Ukrajine u intervjuu za Skaj Njuz.

Volodimir Zelenski Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia

Govoreći o Sergeju Koreckom, novom predsedniku Vlade Ukrajine, on kaže da je njegovoj zemlji potreban premijer koji "razume buduće izazove i duboko je fokusiran na energetska pitanja". Korecki je bio direktor firme "Naftogaz".

Zelenski o sukobima između Sirskog i Fedorova

Na pitanje da li razmatra ponovno imenovanje bivšeg ministra odbrane Mihaila Fedorova na funkciju, što su zahtevali demonstranti, nije direktno odgovorio.

Mihailo Fedorov Foto: Efrem Lukatsky/AP

- Nemam vremena za razgovore. Slušajte, nemam vremena da slušam jednu stranu, pa onda drugu, jer dve strane nisu spremne da se sastaju svakog dana. I ne moram da otkrivam ko je u pravu, a ko nije u pravu - rekao je on o pitanju koje je izazvalo buru u Ukrajini i veliko interesovanje medija u svetu.

Nakon smene Fedorova došlo je i do smene glavnokomandujućeg generala Oleksandra Sirskog, na čiji račun je bivši ministar odbrane izneo niz zamerki.

"Ukrajinci umorni od dugog rata"

Zelenski veruje da se ruski predsednik Vladimir Putinsprema da mobiliše stotine hiljada vojnika i da ih pošalje na front, priznajući da bi to bila značajna opasnost za Ukrajinu.

Vladimir Putin Foto: PAVEL BYRKIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Još jednom je podvukao uverenje da će Putin prestati da se bori samo ako bude poražen.

- Ono što smo pokušali da uradimo jeste da ovaj izazov bude i za Ruse; u suprotnom, neće osetiti da je rat svuda... Zato smo počeli da činimo sve da odgovorimo i da vratimo ovaj rat u Rusiju, odakle je došao do nas... i zato smo započeli naše operacije srednjeg i dubokog udara, samo da bismo odgovorili - rekao je on.

On ističe da Ukrajinci moraju da prebole traume ovog rata.