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Rusijaje drugu godinu zaredom otkazala tradicionalnu paradu povodom Dana mornarice u Sankt Peterburgu, jer sve veće sposobnosti Ukrajineza napade duboko u teritoriji Rusije ugrožavaju čak i najbolje branjene velike gradove te zemlje.

Dan mornarice je državni praznik u Ruskoj Federaciji koji se tradicionalno obeležava poslednje nedelje u julu. Od 2017. godine centralni deo proslave činili su veliki prikazi ruske pomorske moći, uključujući smotru borbenih brodova Baltičke, Crnomorske, Severne i Pacifičke flote u Sankt Peterburgu.

Međutim, ovogodišnja proslava bila je znatno skromnija. Drugu godinu zaredom glavna parada je otkazana zbog bezbednosnih razloga. Umesto toga, ruski predsednik Vladimir Putin održao je govor mornarima u Admiralitetskoj zgradi, sedištu ruske mornarice u Sankt Peterburgu.

Putinova poseta poklopila se sa velikim prekidima interneta u Sankt Peterburgu, o čemu su izvestili stanovnici grada.

Dok je Putin u svom govoru hvalio snagu ruske mornarice, otkazivanje parade i široko rasprostranjeni prekidi interneta ukazuju na sve veću sposobnost ukrajinskih dronova da ugroze centre ruske moći i poremete Putinovu propagandnu predstavu, piše "Kijev independent".

Ukrajinski dronovi već gađali Sankt Peterburg

U junu je Ukrajina izvela masovni napad dronovima na Sankt Peterburg tokom prvog dana ruskog Ekonomskog foruma, Putinove godišnje manifestacije kojom Moskva predstavlja privrednu moć zemlje.

U napadu je pogođen naftni terminal u Sankt Peterburgu, a grad je bio prekriven crnim dimom dok su Putin i međunarodni poslovni lideri pristizali na konferenciju.

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladiimira Putina Foto: STR/AP

Mesec dana ranije, Moskva je takođe značajno smanjila obim vojne parade povodom Dana pobede na Crvenom trgu zbog straha od ukrajinskih napada, iako je "dozvolu" za održavanje ceremonije dao predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Kada je parada za Dan mornarice prvi put otkazana u julu 2025. godine, portparol Kremlja Dmitrij Peskov kao razlog je naveo samo "bezbednosne razloge".

Ove godine izvori iz ruskog Ministarstva odbrane rekli su 15. jula za sanktpeterburški medij "Fontanka" da vojska nije dobila nikakva naređenja za organizaciju parade. Portparol mornarice rekao je tom listu da "nije pravo vreme" za održavanje događaja.

Ukrajinski napadi dronovima postaju sve precizniji

Od poslednje otkazane parade, ukrajinski napadi dronovima dugog dometa postali su sve učestaliji i precizniji.

Sankt Peterburg - rodni grad Vladimira Putina, udaljen oko 1.100 kilometara od ukrajinske granice - retko je bio meta ukrajinskih napada zbog velike koncentracije ruske protivvazdušne odbrane oko tog istorijski važnog grada.

1/5 Vidi galeriju "Ruski Amazon" u plamenu Foto: Pritnscreen/X

Međutim, napredak ukrajinske industrije dronova učinio je ovo nekadašnje uporište znatno ranjivijim. Grad se našao pod napadom 24. jula, kada je Ukrajina izvela novi udar na logističke centre kompanije "Vajldberis" u Rusiji.