da li to tek sledi najgore za rusiju?

da li to tek sledi najgore za rusiju?

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Ukrajina je "ažurirala listu prioritetnih ciljeva" za napade velikog dometa na Rusiju, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski nakon sastanka sa vojnim rukovodstvom 26. jula.

Ova objava usledila je nakon nedelju dana uzastopnih ukrajinskih napada na logističke centre kompanije "Vajldberis", najvećeg ruskog internet trgovca. Napadi na objekte "Vajldberisa" predstavljaju novu fazu ukrajinske kampanje dronovima, koja je ranije bila uglavnom usmerena na ruske rafinerije nafte, vojne objekte i energetsku infrastrukturu.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Sastanak Zelenskog sa najvišim vojnim rukovodstvom 26. jula bio je posvećen ukrajinskim "dugoročnim sankcijama" protiv Rusije -odnosno napadima duboko unutar ruske teritorije i na okupiranim područjima, izvedenim domaćim ukrajinskim naoružanjem.

Ukrajina je sada sposobna da pogađa ciljeve na udaljenosti većoj od 3.000 kilometara, rekao je Zelenski, dodajući da se radi na dodatnom proširenju operativnog dometa.

- Strateška dubina, koja je dugo bila prednost Rusije, sada postaje poseban problem za rusko političko i vojno rukovodstvo, jer je većina ruskih sistema protivvazdušne odbrane koncentrisana oko Moskve, državnih rezidencija, Krimskog mosta i Sankt Peterburga - rekao je Zelenski.

Koncentracija odbrambenih sistema oko pojedinih visokorizičnih ciljeva - koje su ukrajinski dronovi ipak uspeli da probiju - ostavlja druge važne objekte širom ogromne ruske teritorije ranjivim na ukrajinsko oružje većeg dometa.

- Već smo pokazali da ukrajinski dronovi mogu da dosegnu ciljeve u regionu Urala, Sibiru i drugim područjima daleko od Moskve - rekao je Zelenski.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Prema rečima ukrajinskog predsednika, Ukrajina je od početka godine izvela više od 1.000 borbenih misija povezanih sa strategijom napada duboko u neprijateljsku teritoriju.

Njegova izjava dolazi nakon višemesečnih izveštaja o sve uspešnijim ukrajinskim napadima na ruske naftne kapacitete, fabrike oružja, brodove tzv. "flote iz senke" i logističke centre tokom prve polovine 2026. godine.

Ti napadi su bili dovoljno efikasni da su građani širom Rusije konačno počeli da osećaju posledice rata u svakodnevnom životu, dok se povećavaju nestašice goriva i ekonomski poremećaji.

1/13 Vidi galeriju Uništrena ruska "flota iz senke" u Azovskom moru Foto: Printscreen X

Zelenski je ponovio da je cilj napada na Rusiju da se izvrši pritisak na Kremlj kako bi se vratio za pregovarački sto.

- Danas smo se dogovorili da nastavimo naše operacije i ažurirali listu prioritetnih ciljeva - u skladu sa njihovim stvarnim uticajem na Rusiju i njenu sposobnost da nastavi i produži ovaj rat - rekao je Zelenski.