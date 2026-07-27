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Gradić Le Porž, u departmanu Žirondna jugozapadu Francuske, teško je stradao u jednom od najvećih šumskih požara ove godine.

Nekoliko dana nakon izbijanja požara mesto izgleda kao da je bilo poprište rata. Nekadašnja železnička stanica i dalje se dimi, pored puteva leže izgoreli automobili, a kilometri šume pretvoreni su u crne kosture borova spaljenih sve do krošnji.

Tu i tamo, između ugljenisanih stabala, vide se samo ostaci kuća.

1/12 Vidi galeriju Požari u Francuskoj - gradić Le Porž potpuno uništen - 27. jul 2026. godine Foto: Lorena Sopena Lopez / AFP / Profimedia, Frédéric Munsch / Sipa Press / Profimedia, Frédéric Munsch / Sipa Press / Profimedia, Llop/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema opisu lista Ouest-France, prizor je apokaliptičan. Ulice su gotovo potpuno prazne, a jedini saobraćaj čine vatrogasna vozila koja jure ka novim žarištima. Ispred jednog skladišta koje je progutala vatra ostali su samo ostaci čamca okruženi istopljenom plastikom.

Među stanovnicima koji su izgubili dom nalazi se i Ingrid, koja je u sredu uveče, tokom evakuacije, uspela da iz štale spase samo svoje mačke. Nekoliko dana kasnije komšija joj je javio da joj je kuća potpuno izgorela.

- Sve smo izgubili. Nemam reči - rekla je kroz suze.

Ona i njen suprug morali su više puta da beže pred vatrom - najpre iz svog doma, a zatim i iz mesta u kojem su privremeno pronašli utočište nakon novih evakuacija. Na kraju su se sklonili kod rodbine u Šarantu.

Gradonačelnik Le Poržea, Martijal Zanineti stanje je sažeo u jednoj rečenici:

- Situacija je katastrofalna.

Uništeno između 153 i 175 kuća

Dok su se vatrogasci i dalje borili sa vatrom na obodima mesta, celokupno stanovništvo je evakuisano, a gradska skupština privremeno je pretvorena u prihvatni centar.

Kasnije je potvrđeno da je u požaru uništeno između 153 i 175 kuća, što je gotovo desetina svih objekata u opštini, dok je vatra zahvatila oko polovinu njene teritorije.

Opštinske vlasti sada organizuju psihološku pomoć i pokušavaju da pronađu smeštaj za porodice koje su ostale bez svega, piše Le Monde. Jedan od glavnih ciljeva vatrogasaca bio je da spreče širenje požara prema zalivu Arkašon i turističkim mestima Are, Anderno i Kap-Fere.

Borba protiv vatre bila je izuzetno teška jer je vetar više puta menjao pravac, dok je ispod površine tla nastavljao da gori sloj treseta, iz kojeg su se stalno pojavljivali novi plameni jezici.

Komandant vatrogasaca, Salem Maizi upozorio je da je situacija veoma nepovoljna jer požar još nije stavljen pod potpunu kontrolu. Zbog novih opasnosti vlasti su morale da narede dodatne evakuacije, pa je ukupan broj raseljenih ljudi u Francuskoj dostigao gotovo 220.000.

Istovremeno, šumski radnici su mašinama pravili zaštitne pojaseve kako bi zaustavili napredovanje vatre prema Lakanou, gde se u tom trenutku još nalazio veliki broj turista.

Traktori su dopremali velike cisterne vode, dok su vatrogasci tokom noći gasili nova žarišta koja su se neprestano ponovo rasplamsavala među spaljenim borovima.

"Avenija očaja"

Le Monde piše da put Avenija Basen d’Arkašon, koji je donedavno vodio ka plažama, restoranima i farmama ostriga, stanovnici danas nazivaju "avenijom očaja". Upravo se tamo nalazi više od 50 od ukupno 175 izgorelih kuća.

Pejzaž je potpuno crn. Borovi još stoje, ali su im koreni izgoreli i uskoro će pasti. Telefonski vodovi vise ili leže na zemlji, istopljeni od toplote, a svuda se iz pepela uzdižu stubovi dima koje stvaraju takozvani "zombi požari" u tresetnoj podlozi.

Izgoreo gradić Le Porž Foto: Frédéric Munsch / Sipa Press / Profimedia

Među onima koji su izgubili dom nalazi se i 69-godišnji Iv Brugijergard. Od njegove kuće ostali su samo pocrneli zidovi, gomila crepa, izgorele grede i istopljeni okviri prozora.

- U ovoj bašti i između ovih zidova ispisali smo svoju životnu priču, priču o mladalačkoj ljubavi koju nam je život jednom oduzeo, a koju smo ponovo počeli da živimo kada smo se 2009. pronašli - ispričao je.

Nekoliko dana nije znao šta je ostalo od njegovog doma jer nije bilo dozvoljeno da uđe u evakuisano područje. Kada je konačno stigao, prvo je ugledao potpuno uništenu kuću komšija koji su je godinama gradili sopstvenim rukama.

- Bol te žene dugo će mi ostati u mislima - rekao je. O sopstvenoj kući kratko kaže:

- Sve je bilo spaljeno toliko da više nisam mogao da prepoznam gde je bila kuhinja, a gde spavaća soba. Nije ostalo ništa. Vatra je progutala sve.

U pepelu je uspeo da pronađe samo nekoliko svojih skulptura napravljenih od recikliranih materijala.

Stanovnici optužuju vlasti za sporu reakciju

Iv smatra da su vlasti mogle ranije da reaguju. Seća se da se dim video već oko podneva, dok su prve protivpožarne letelice stigle tek kada je požar već postao ogroman. Stub dima opisao je kao "crni oblak u obliku nuklearne pečurke".

Sa suprugom i unukom evakuisao se uveče noseći samo torbu sa odećom, dokumentima i lekovima. Danas priznaje da bi, da je znao šta će se dogoditi, možda ostao da brani kuću, poput jednog komšije koji ju je celu noć polivao vodom i uspeo da je spase.

Požar u Francuskoj Foto: Frédéric Munsch / Sipa Press / Profimedia

Upraviteljka hotela u Le Poržeu, Sofi Roše prisetila se dramatičnih trenutaka kada se ispred hotela pojavio zid plamena viši od deset metara.

- Da je prešao put, izgubili bismo i živote - rekla je. Hotel je, gotovo neverovatno, ostao netaknut. Vatra je kroz mesto prošla čak dva puta. Prvi put plamen je stigao prve večeri nakon izbijanja požara, a već sledeće večeri ponovo se vratio i spalio ono što je još preostalo.

Stanovnik Pjer Haruar uporedio je požar sa strugalicom koja prođe jednom, a zatim i drugi put u suprotnom smeru, ostavljajući iza sebe potpuno opustošen krajolik.

Solidarnost usred katastrofe

Usred katastrofe mnogi stanovnici odlučili su da pomažu drugima. Aleksis Fontan, čija je kuća ostala čitava zahvaljujući dobroj izolaciji koja nije dozvolila vatri da prodre unutra, pripremao je hranu za vatrogasce i volontere u sportskoj hali pretvorenoj u logistički centar.

Njegov tast, čija je kuća teško oštećena, takođe je pomagao na terenu umesto da se bavi sopstvenom nesrećom. Ipak, među stanovnicima se proširio osećaj gorčine. Mnogi smatraju da je Le Porž bio žrtvovan kako bi se zaštitio luksuzni Kap-Fere i njegove vile. Više meštana tvrdi da su vatrogasci u jednom trenutku morali da napuste odbranu njihovih kuća kako bi zaštitili poluostrvo.

Ostaci izgorele kuće Foto: Lorena Sopena Lopez / AFP / Profimedia

Gradonačelnik nije želeo da komentariše te optužbe, ali osećaj da je njihovo mesto podnelo najveću žrtvu ostao je snažno prisutan među stanovnicima.