Slušaj vest

U Tirani je održan 58. antivladin protest, a demonstranti su se ponovo sukobili sa policijom u pokušaju da blokiraju rad parlamenta, koji je poslednju sednicu imao ovog ponedeljka, pre avgustovskih praznika.

Demonstranti u Albaniji su bacali jaja na policiju i pokušali da uklone ograde postavljene na svim putevima koji vode do Skupštine.

Došlo je do sukoba u blizini Ministarstva unutrašnjih poslova i u blizini parlamenta u ulici Elbasani. Policija je odgovorila suzavcem, ali i sprovođenjem ljudi do policijskih stanica.

Jedan od sprovedenih bio je Arben Kola, glavni organizator protesta koji traju skoro dva meseca.

Zbog suzavca, bilo je ljudi koji su se loše osećali, tražili su pomoć hitne pomoći da ih odvezu u bolnicu. Policija je preduzela snažne mere sa Nacionalnim snagama bezbednosti i jedinicom za brze intervencije "Orao".

Očekuje se da će protest biti nastavljen večeras ispred zgrade kabineta premijera, gde se održava svakog dana od sukoba u Zvernecu, Valona, gde su se građani i aktivisti usprotivili izgradnji odmarališta u području koje stručnjaci za zaštitu životne sredine smatraju zaštićenim.

(Kurir.rs/RTS)

Ne propustitePlanetaPUTINU NEĆE BITI DOBRO, ZELENSKI SAČINIO NOVU LISTU: Proširen spisak "PRIORITETNIH CILJEVA" za udare duboko na teritoriji Rusije veće od 3.000 kilometara!
Vladimir Zelenski ukrajna
PlanetaTRAMP IMA TRI OPCIJE ZA IRAN! Nijedna mu nije dobra, ambiciozni rat ulazi u ćorsokak, ciljevi nisu ostvareni, a stvari postaju sve gore, OPASNO SE ZAGLIBIO!
Donald Tramp Iran SAD
PlanetaPUTIN NA SKROMNOJ CEREMONIJI U RODNOM GRADU! Rusija OTKAZALA veliku paradu za Dan mornarice u Sankt Peterburgu, Ukrajina može da UDARI svakog časa!
st petersburg.jpg
Planeta"ČEKA NAS VEOMA TEŠKA ZIMA, MOŽE BITI JOŠ GORE..." Zelenski otvorio dušu: Ukrajinci umorni od dugog rata, Putin sprema drastičan potez - To je NAJVEĆA OPASNOST
zeoenski AP Peter Dejong.jpg