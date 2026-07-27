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U Tirani je održan 58. antivladin protest, a demonstranti su se ponovo sukobili sa policijom u pokušaju da blokiraju rad parlamenta, koji je poslednju sednicu imao ovog ponedeljka, pre avgustovskih praznika.

Demonstranti u Albaniji su bacali jaja na policiju i pokušali da uklone ograde postavljene na svim putevima koji vode do Skupštine.

Došlo je do sukoba u blizini Ministarstva unutrašnjih poslova i u blizini parlamenta u ulici Elbasani. Policija je odgovorila suzavcem, ali i sprovođenjem ljudi do policijskih stanica.

Jedan od sprovedenih bio je Arben Kola, glavni organizator protesta koji traju skoro dva meseca.

Zbog suzavca, bilo je ljudi koji su se loše osećali, tražili su pomoć hitne pomoći da ih odvezu u bolnicu. Policija je preduzela snažne mere sa Nacionalnim snagama bezbednosti i jedinicom za brze intervencije "Orao".

Očekuje se da će protest biti nastavljen večeras ispred zgrade kabineta premijera, gde se održava svakog dana od sukoba u Zvernecu, Valona, gde su se građani i aktivisti usprotivili izgradnji odmarališta u području koje stručnjaci za zaštitu životne sredine smatraju zaštićenim.