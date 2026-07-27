Slušaj vest

Policija je saopštila da su povređene žene zbrinule ekipe Hitne pomoći i da su prevezene u bolnicu. Jedna od žrtava nalazi se u kritičnom stanju.

1/5 Vidi galeriju Napad nožem u Parizu, izbodene tri žene, među kojima je jedna trudnica Foto: Snapchat Printscreen

Osumnjičeni, 31-godišnji muškarac za kojeg se veruje da ima psihičkih problema, uhapšen je na mestu napada nakon policijske intervencije. Prema navodima lokalnih medija, kod sebe je imao dva noža.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se muškarac kako u tom delu grada maše sa dva noža, pre nego što su ga prolaznici savladali i oborili na zemlju.

Na jednom posebno uznemirujućem snimku vidi se kako muškarac nasrće na jednu ženu, držeći u ruci jedan od noževa.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez izjavio je da je osumnjičeni davao "nepovezane i nerazumljive izjave", upozorivši da je prerano donositi zaključke o njegovim motivima.

- Taj čovek je rekao: "Alah me je poslao da ubijam žene." Ali ne, on je psihički bolestan - rekao je izvor blizak istrazi za Le Parisien.