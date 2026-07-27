postala je viralna i obišla je svet

postala je viralna i obišla je svet

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Fotografija je preplavila društvene mreže - jarko narandžasti suncobran, dve prugaste ležaljke i par turista koji sa obale jezera Lakano posmatraju ogroman oblak dima nastao u požaru u departmanu Žirond.

Fotografiju je 24. jula napravio Maksimilijen Lami, urednik fotografije agencije Frans pres (AFP). Ona je deo serije fotografija koje privlače pažnju svojom simbolikom i predstavljaju drugačiji pogled u odnosu na snimke drugih fotografa i novinara koji su izveštavali neposredno sa linije požara.

Fotografija Maksimilijena Lamija Foto: Maximilien LAMY / AFP / Profimedia

"Prizor je bio apokaliptičan"

Tog dana Lami je bio na odmoru sa svojom ćerkom. Bilo je oko 14 časova kada je parkirao automobil. Videvši da se situacija pogoršava, požurio je da nešto pojede pre nego što napusti to područje.

- Šetao sam plažom Mutšik i telefonom fotografisao turiste. Neki su bili zapanjeni, dok su drugi nastavili da uživaju kao da se ništa ne događa. Prizor je bio apokaliptičan, a svetlost neverovatna zbog dima. Bilo je jasno da sam se našao na pravom mestu u pravom trenutku - ispričao je Maksimilijen Lami.

Požari u Francuskoj Foto: Vacheron/ANDBZ/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Odmah sam primetio snažan kontrast"

- Fotografiju sam napravio jer sam odmah uočio upečatljiv kontrast između njihovog ponašanja, suncobrana sa reklamom za Pastis 51 i apokaliptičnog prizora u pozadini. Želeo sam da zabeležim upravo taj kontrast i snažnu simboliku - rekao je.

Dodao je da ne želi da osuđuje ljude sa fotografije.

- Ne znam šta su u tom trenutku mislili. Da li ih jednostavno nije bilo briga ili su osećali nemoć?

Nedaleko od njih jedan prodavac je gurao kolica sa sladoledom, drugi kupači su posmatrali požar u daljini i fotografisali ga, dok je jedan muškarac odlučno ušao u vodu.

1/12 Vidi galeriju Požari u Francuskoj - gradić Le Porž potpuno uništen - 27. jul 2026. godine Foto: Lorena Sopena Lopez / AFP / Profimedia, Frédéric Munsch / Sipa Press / Profimedia, Frédéric Munsch / Sipa Press / Profimedia, Llop/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Više od 42.000 hektara uništeno u požaru

- Bio sam potpuno isključen iz dnevnih događaja i nisam video fotografije koje je objavio AFP. Veliko poštovanje za kolege fotografe koji su bili uz vatrogasce. Video sam mnogo sjajnih fotografija. Možda sam jednostavno imao sreću da zabeležim drugačiji ugao - rekao je Lami, osvrćući se na viralni uspeh svoje fotografije.

Požar kod Somoa u departmanu Žironda spada među najrazornije šumske požare u Francuskoj od završetka Drugog svetskog rata.

1/7 Vidi galeriju Požar u Francuskoj spržio gradić Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia