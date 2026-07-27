Slušaj vest

Dve džamije na Zapadnoj obali zapaljene su tokom noći u, kako se sumnja, napadu izraelskih doseljenika, saopštili su zvaničnici u nedelju. To se dešava posle talasa smrtonosnog nasilja u kojem su poginula četvorica Palestinaca i dvojica izraelskih vojnika.

Palestinci i izraelska opozicija optužuju vladu premijera Benjamina Netanjahuada zatvara oči pred napadima doseljenika na Palestince, upozoravajući da takvi incidenti prete da izazovu šire nasilje na celoj teritoriji.

Posle napada, izraelska vojska i policija rasporedile su dodatne snage širom Zapadne obale, zatvorile glavne puteve i blokirale prilaz bolnici u kojoj su se, prema njihovim tvrdnjama, skrivala dvojica palestinskih militanata. Izrael je tokom vikenda uhapsio više od 70 Palestinaca u pokušaju da obuzda eskalaciju nasilja.

Izraelska vojska osudila napad na džamije

Džamije u selima Kusra i Kur, na severu Zapadne obale, pretrpele su velika oštećenja u požaru.

U Kusri su napadači sprejom ispisali poruke "Osveta za Benajahua", aludirajući na jednog od izraelskih vojnika poginulih u petak, kao i slogan "Zemlja Izraela iskupljuje se krvlju". Poginuli vojnik živeo je u obližnjem izraelskom naselju.

Ahmed Abu Mahmud (64), koji živi pored džamije u Kusri, rekao je da je oko tri sata ujutru čuo buku i otkrio da je džamija zapaljena.

- Požar je bio prevelik da bih ga sam ugasio, pa sam pozvao pomoć. Vojska je stigla, svojim očima videla šta se dogodilo, a zatim otišla - rekao je Mahmud.

Snimci nadzornih kamera iz sela Kur, do kojih je došao AP, prikazuju tri osobe u civilnoj odeći kako usred noći izazivaju snažnu eksploziju na ulazu u džamiju. Uprkos oštećenjima, meštani su u nedelju održali molitvu u džamiji.

Izraelska vojska saopštila je da zajedno sa policijom istražuje napad.

- Bezbednosne snage najoštrije osuđuju ovakve incidente, uključujući napade na verske objekte i nastaviće odlučno da deluju kako bi očuvale bezbednost i javni red u tom području - navodi se u saopštenju.

Izraelska vojska često najavljuje istrage o nasilju nad Palestincima, ali retko hapsi ili procesuira doseljenike umešane u takve napade.

Izrael priprema rušenje kuća osumnjičenih napadača

Vojska je takođe saopštila da je zapečatila kuće dvojice palestinskih militanata osumnjičenih za ubistvo dvojice izraelskih vojnika, kao i da vrši pripremu za njihovo rušenje. Izrael redovno ruši kuće napadača, tvrdeći da je to mera odvraćanja od budućih napada.

Netanjahu je u nedelju izjavio da su izraelske snage ušle u sela širom Zapadne obale kako bi zaplenile oružje i izvršile hapšenja.

- Spremni smo i za širu operaciju protiv terorističkih uporišta - rekao je on.

Okolnosti smrtonosnih incidenata od petka još nisu potpuno razjašnjene, ali izraelski mediji i palestinski zvaničnici navode da je sukob izbio nakon što je grupa izraelskih doseljenika ušla u selo Tel, gde su ih meštani dočekali u strahu od mogućeg napada.

Prema izraelskoj vojsci,jedan Palestinac je oteo oružje jednom od doseljenika i otvorio vatru, ubivši 32-godišnjeg Benajahua Meleta, pripadnika obezbeđenja iz obližnjeg naselja.

Palestinci i organizacije za zaštitu ljudskih prava sve češće dokumentuju slučajeve naoružanih izraelskih doseljenika koji ulaze u palestinska sela. Krađa stoke, podmetanje požara i skrnavljenje džamija postali su učestale pojave.

Pozivi na mir i pritisak na Izrael

Generalni sekretar Arapske lige Nabil Fahmi pozvao je predsednika SAD Donalda Trampa da obuzda, kako je rekao, "ekstremističke ambicije izraelske vlade", uključujući sprovođenje "faktičke aneksije Zapadne obale".

On je pozvao Trampa da se suprotstavi Netanjahuu tokom njihovog sastanka u SAD ove sedmice.

Palestinski predsednik Mahmud Abasuputio je pisma arapskim saveznicima, Evropskoj uniji i drugim partnerima, pozivajući ih da izvrše pritisak na Izrael kako bi zaustavio nasilje doseljenika na Zapadnoj obali, koje je opisao kao sistemsku izraelsku politiku i opasnu eskalaciju, prenela je palestinska novinska agencija WAFA.

Papa Lav XIV pozvao na mir

Poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV pozvao je na mir na Bliskom istoku nakon tradicionalne nedeljne molitve.

- Sa zabrinutošću pratim nastavak i eskalaciju nasilja u Svetoj zemlji, čije su žrtve poslednjih dana bili brojni civili na Zapadnoj obali i u Gazi - rekao je papa, pozvavši na "povratak pregovorima o pravednom političkom rešenju".

Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravlja, od početka godine na okupiranoj Zapadnoj obali ubijeno je 87 Palestinaca, među kojima 21 u napadima izraelskih doseljenika.

Tokom 2026. godine u napadima palestinskih militanata poginula su trojica Izraelaca, uključujući dvojicu vojnika ubijenih u petak.

Na okupiranoj Zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu danas živi više od 700.000 izraelskih doseljenika. Reč je o teritorijama koje je Izrael zauzeo 1967. godine, a koje Palestinci smatraju delom buduće nezavisne države. Veći deo međunarodne zajednice izraelska naselja smatra nelegalnim i ozbiljnom preprekom za mir.

1/10 Vidi galeriju Papa Lav XIV u Madridu, dočekalo ga 1,2 miliona ljudi Foto: Borja Sanchez-Trillo/EFE, SERGIO PEREZ/EFE

Izrael odobrio imunitet međunarodnim snagama u Gazi

Izraelski kabinet za bezbednost u nedelju je napravio korak ka raspoređivanju međunarodnih stabilizacionih snaga u Gazi, odobrivši da te snage imaju imunitet prema izraelskom zakonodavstvu, rekao je politički izvor za AP.

Izrael će takođe odlučiti koje će države poslati svoje vojnike, a njihovo raspoređivanje moraće da odobre premijer, ministar odbrane i ministar spoljnih poslova.

Za sada se očekuje da međunarodne snage broje oko 200 pripadnika iz više država, uključujući Ugandu i Maroko, rekao je isti izvor, koji je želeo da ostane anoniman zbog poverljive prirode sednice.

1/5 Vidi galeriju Hamas Foto: Shutterstock

Izraelske snage trenutno kontrolišu više od polovine teritorije Pojasa Gaze, koja je u velikoj meri razorena tokom dvogodišnjeg rata započetog nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Krhko primirje stupilo je na snagu u oktobru, ali je njegova dalja primena, uključujući obnovu Gaze, uglavnom zaustavljena zbog spora oko razoružavanja Hamasa. Izrael poručuje da se njegove snage neće povući dok Hamas ne bude potpuno razoružan.