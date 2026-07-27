OVOJ EVROPSKOJ ZEMLJI PRETI SCENARIO KAO U BERLINU! Stručnjak za terorizam uzbunio Evropu: Napad je moguć u svakom trenutku
Posle terorističkog napada tokom Parade ponosa (Christopher Street Day) u Berlinu raste zabrinutost da bi se slični napadi mogli dogoditi i u Austriji. Stručnjak za terorizam Gvido Štajnberg ocenjuje da je bezbednosna situacija u Austriji uporediva sa nemačkom i upozorava da se "u svakom trenutku" može očekivati sličan napad.
U napadu, koji se dogodio u subotu uveče, poginula je jedna žena, dok je 29 osoba povređeno. Prema navodima policije, svi povređeni, osim jedne osobe, više nisu životno ugroženi.
Austrija i Nemačka među glavnim žarištima
Štajnberg podseća da su i ranije postojali osumnjičeni koji su navodno planirali sličan napad na Paradu ponosa u Beču. Kako navodi, ovaj fenomen prati još od 2022. godine. Prema njegovim rečima, pojedinci se radikalizuju pod uticajem propagande terorističke organizacije Islamska država (IS), a deo njih putem društvenih mreža ostvaruje kontakt sa organizatorima napada.
Po njegovoj proceni, Francuska i Velika Britanija više nisu zemlje koje su najteže pogođene ovakvim pretnjama. Kako tvrdi, Austrija i Nemačka danas beleže znatno veći broj terorističkih napada i osujećenih planova za napade nego većina drugih susednih država.
Traži jače mere prevencije
Kao razloge za takvu situaciju Štajnberg navodi veći broj džihadista, kao i izbegličke talase iz Sirije, Iraka i Avganistana. Takođe ističe da postoji i druga grupa veoma mladih ljudi muslimanskog porekla koji su se radikalizovali nakon slabljenja Islamske države.
Stručnjak se zalaže za snažnije preventivne mere. Po njegovom mišljenju, one podrazumevaju strožu kontrolu ulaska u zemlju, efikasnije obaveštajne službe i dodatno jačanje bezbednosnih institucija. Takođe smatra da je potrebno povećati broj pripadnika službi za nadzor, jer u Beču postojeći kapaciteti trenutno omogućavaju praćenje samo manjeg dela osoba koje se smatraju bezbednosno rizičnim. Prema njegovim rečima, unutrašnju bezbednost treba dodatno unaprediti.
(Kurir.rs/Heute.at)