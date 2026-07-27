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Posle terorističkog napada tokom Parade ponosa (Christopher Street Day) u Berlinu raste zabrinutost da bi se slični napadi mogli dogoditi i u Austriji. Stručnjak za terorizam Gvido Štajnberg ocenjuje da je bezbednosna situacija u Austriji uporediva sa nemačkom i upozorava da se "u svakom trenutku" može očekivati sličan napad.

U napadu, koji se dogodio u subotu uveče, poginula je jedna žena, dok je 29 osoba povređeno. Prema navodima policije, svi povređeni, osim jedne osobe, više nisu životno ugroženi.

Nemačka policija Foto: Shutterstock, Profimedia, HENDRIK SCHMIDT / AFP / Profimedia

Austrija i Nemačka među glavnim žarištima

Štajnberg podseća da su i ranije postojali osumnjičeni koji su navodno planirali sličan napad na Paradu ponosa u Beču. Kako navodi, ovaj fenomen prati još od 2022. godine. Prema njegovim rečima, pojedinci se radikalizuju pod uticajem propagande terorističke organizacije Islamska država (IS), a deo njih putem društvenih mreža ostvaruje kontakt sa organizatorima napada.

Po njegovoj proceni, Francuska i Velika Britanija više nisu zemlje koje su najteže pogođene ovakvim pretnjama. Kako tvrdi, Austrija i Nemačka danas beleže znatno veći broj terorističkih napada i osujećenih planova za napade nego većina drugih susednih država.

Traži jače mere prevencije

Kao razloge za takvu situaciju Štajnberg navodi veći broj džihadista, kao i izbegličke talase iz Sirije, Iraka i Avganistana. Takođe ističe da postoji i druga grupa veoma mladih ljudi muslimanskog porekla koji su se radikalizovali nakon slabljenja Islamske države.

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Foto: Handout / Alamy / Alamy / Profimedia

Stručnjak se zalaže za snažnije preventivne mere. Po njegovom mišljenju, one podrazumevaju strožu kontrolu ulaska u zemlju, efikasnije obaveštajne službe i dodatno jačanje bezbednosnih institucija. Takođe smatra da je potrebno povećati broj pripadnika službi za nadzor, jer u Beču postojeći kapaciteti trenutno omogućavaju praćenje samo manjeg dela osoba koje se smatraju bezbednosno rizičnim. Prema njegovim rečima, unutrašnju bezbednost treba dodatno unaprediti.

(Kurir.rs/Heute.at)

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