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Ruske snage napale su dronom iz prvog lica (FPV) gradski autobus koji je saobraćao kroz gradsku četvrt Kosmični u Zaporožju.

Prema navodima dopisnika Ukrinforma, autobus se zaustavio na stajalištu kako bi putnici izašli kada ga je pogodio dron.

U autobusu se u tom trenutku nalazilo šest putnika. Niko nije povređen.

Udar je izazvao požar u blizini klima-uređaja postavljenog na krovu autobusa, ali je vatra brzo ugašena.

Podsetimo, ruske snage su rano jutros, 27. jula, napale Zaporožje navođenim avionskim bombama. U napadima na stambeno naselje povređene su tri osobe.

Rusi pojačali napade na civilne mete

Načelnik Gradske vojne uprave Černigova Dmitro Brižinski izjavio je juče da je ruski dron pogodio supermarket lanca ATB u gradskom naselju ZAZ.

Najmanje dve osobe, među kojima i desetogodišnje dete, poginule su u ruskom napadu dronom na supermarket u severnom ukrajinskom gradu Černigovu, dok su još četiri osobe povređene, saopštile su lokalne vlasti.

Ruski napad na pijacu u Dnjepropetrovskoj oblasti Foto: Printscreen

Načelnik Gradske vojne uprave Černigova Dmitro Brižinski izjavio je da je ruski dron pogodio supermarket lanca ATB u gradskom naselju ZAZ.

Brižinski je potvrdio da su u napadu poginule dve osobe i naveo da je jedna od četvoro povređenih u kritičnom stanju.

U Harkovu pogođena stambena zgrada

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je u subotu da Rusija priprema nove masovne napade, dok se svakodnevni udari na gradove i civilnu infrastrukturu nastavljaju.

U Harkovu je dron pogodio stambenu zgradu. U Zaporožju je izgorela obična pijaca odeće. Stanovnici Hersona i Hersonske oblasti svakodnevno trpe teror dronovima“, rekao je Zelenski i dodao da protivvazdušna odbrana mora biti organizovana svuda gde je to moguće.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija tokom noći lansirala dve navođene rakete H-59/69 i 157 jurišnih i mamaca-dronova.

Ruski napad na Kijev - 26. jul 2026. godine Foto: X printscreen

Prema navodima ukrajinske vojske, oborena je ili elektronski ometena jedna raketa i 127 dronova, dok druga raketa nije pogodila cilj. Ukupno 26 dronova pogodilo je devet lokacija, a na još četiri mesta zabeležen je pad njihovih ostataka.

(Kurir.rs/Ukrinform/A.V.)

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