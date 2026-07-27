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Najmanje šest osoba je ranjeno, od kojih dve kritično, kada je nepoznati napadač rano jutros otvorio vatru na grupu ljudi okupljenih na otvorenom u severozapadnom delu Čikaga, saopštila je policija.

Pucnjava iz automobila u pokretu dogodila se oko 2.09 časova po lokalnom vremenu u četvrti Hambolt Park, navodi se u saopštenju Policijske uprave Čikaga.

"Dok su se nalazili napolju, neidentifikovani napadač ispalio je više hitaca koji su pogodili više osoba", navela je policija.

Napadač je i dalje u bekstvu, a detektivi rade na njegovoj identifikaciji i utvrđivanju motiva napada.

Dvojica muškaraca u kritičnom stanju

Prema navodima televizije ABC7 Chicago, poziv upućen službi 911 ukazivao je na to da se čulo čak 30 pucnjeva. Kako prenosi ova televizija, osoba koja je pozvala hitne službe rekla je da su njen komšija i jedna žena pogođeni dok su se nalazili na tremu kuće.

Policija je saopštila da su u bolnice prevezene dve žene i četiri muškarca starosti od 33 do 46 godina, svi sa prostrelnim ranama.

Jedan tridesetpetogodišnji muškarac zadobio je više prostrelnih rana i nalazi se u kritičnom stanju u Medicinskom centru "Advocate Illinois Masonic". Još jedan muškarac, star 36 godina, takođe je više puta pogođen i u kritičnom je stanju u bolnici "Mount Sinai".