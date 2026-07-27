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Jedan primorski gradić u Velikoj Britaniji mogao bi da dobije jednu od najneobičnijih turističkih atrakcija u zemlji. Ukoliko plan bude realizovan, nekadašnji restoran lanca KFC mogao bi da bude pretvoren u muzej posvećen kokoškama.

Organizacija za zaštitu prava životinja PETA predložila je da bivši KFC u Flitvudu, u grofoviji Lankašir, postane, kako tvrde, prvi "Muzej empatije prema kokoškama" na svetu. Aktivisti ističu da bi cilj muzeja bio da posetioci počnu da doživljavaju kokoške kao inteligentna i osećajna bića, a ne samo kao hranu.

Restoran je trajno zatvoren 2024. godine, a objekat je u međuvremenu promenio vlasnika. Ipak, PETA smatra da bi prostor mogao da bude pretvoren u interaktivni edukativni centar.

Interaktivne postavke i veganska hrana

Prema planovima organizacije, muzej bi sadržao interaktivne izložbe o inteligenciji, emocijama i porodičnim vezama kokošaka, kao i ponudu veganske hrane, kako bi se pokazalo da ljudi mogu kvalitetno da se hrane bez ubijanja životinja.

Foto: Profimedia

PETA je uputila pismo kompaniji Landwood Property Auctions sa pitanjem da li bi vlasnik bio spreman da objekat ustupi ili donira za obrazovne svrhe. Međutim, iz kompanije su odgovorili da više nemaju nikakve veze sa nekretninom, jer je prodata prošlog leta.

"Više nismo uključeni u ovaj objekat, pošto smo ga prodali prošlog leta. Obavestili smo PETA-u o tome i predložili im da u zemljišnim knjigama potraže podatke o sadašnjem vlasniku", saopštila je kompanija.

Potpredsednica PETA za veganske projekte Don Kar izjavila je da većina ljudi poznaje kokoške samo kao "nuggetse, krilca ili filete", iako su, kako kaže, to inteligentne, radoznale životinje sa jedinstvenim karakterom.

"Umesto da ovaj objekat samo promeni vlasnika, nadamo se da će nam biti omogućen na korišćenje ili doniran u obrazovne svrhe kako bismo otvorili Muzej empatije prema kokoškama. Tako bi zgrada koja je nekada bila povezana sa prodajom delova mrtvih kokošaka postala mesto koje slavi živote ovih životinja", rekla je Kar.

Foto: Oksana Yermoshenko / Alamy / Profimedia

PETA navodi da trenutno nigde u svetu ne postoji ovakav muzej i da želi da upravo bivši KFC u Flitvudu bude prvi takav objekat. Planirano je da postavka obuhvati izložbe o načinu komunikacije i rešavanju problema kod kokošaka, ali i opremu koja se koristi u klanicama kako bi se, prema tvrdnjama organizacije, prikazalo šta se dešava iza kulisa proizvodnje mesa.

Za sada, najveća prepreka ostaje to što nije poznato ko je trenutni vlasnik objekta. Dok PETA ne stupi u kontakt sa njim, ideja ostaje samo na papiru.