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Još jedan dron ušao je u vazdušni prostor Rumunije ujutru 27. jula, ali se ubrzo vratio iznad teritorije Ukrajine, gde su nedugo zatim odjeknule eksplozije, saopštilo je rumunsko Ministarstvo odbrane.

Kako prenosi The Romania Journal, pozivajući se na Ukrinform, radarski sistem za nadzor vazdušnog prostora registrovao je letelicu istočno od grada Sulina.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane, u 8.53 časova po lokalnom vremenu poletele su dve borbene letelice F-16 iz 86. vazduhoplovne baze u Feteštiju kako bi pratile situaciju.

"Cilj je nakratko ušao u rumunski nacionalni vazdušni prostor, a zatim se vratio preko granice u Ukrajinu. Ubrzo nakon toga prijavljene su eksplozije na ukrajinskoj teritoriji", navelo je Ministarstvo odbrane.

1/5 Vidi galeriju F-16 Foto: Shutterstock, /IPA / Sipa Press / Profimedia, AP/Mindaugas Kulbis

Rumunija razmatra konsultacije sa NATO saveznicima

Rumunska ministarka spoljnih poslova Oana Coju izjavila je da Bukurešt ima mogućnost da pokrene konsultacije sa saveznicima u skladu sa članom 4 Severnoatlantskog sporazuma.

"Član 4 je aktiviran i tokom prvih ruskih napada na Krim, a Rumunija je tada bila jedna od ključnih zemalja u tom procesu", rekla je ona.

Prema procenama, rumunska vojska je za tri dana operacija, tokom kojih je oborila tri drona koja su ušla u vazdušni prostor zemlje, potrošila oko 1,5 miliona evra.