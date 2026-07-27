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Izvozni terminal na Crnom moru u ruskoj Rostovskoj oblasti pogođen je u ukrajinskom napadu dronovima u okviru najnovijeg talasa udara na ciljeve duboko unutar ruske teritorije, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Prema navodima guvernera Rostovske oblasti Jurija Sljusara, u napadu na lučki kompleks u Rostovu na Donu poginule su dve osobe, dok je još petoro povređeno.

Napad je prijavljen i na obližnji grad Taganrog, nedaleko od granice sa Ukrajinom.

Udarima su, prema navodima ukrajinske strane, pogođeni i naftni objekti u ruskoj Republici Udmurtiji i Jaroslavskoj oblasti, severoistočno od Moskve i više od 1.300 kilometara udaljeni od ukrajinske teritorije.

Ukrajinski napad dronovima na Krim, Lugansk i Stavropoljski kraj - 19. 07.2026. godine Foto: screenshot X

Prvi snimci i fotografije posledica napada pojavili su se na Telegram kanalu Exilenova+, koji redovno objavljuje materijal iz Rusije nakon ukrajinskih udara.

Prema navodima tog kanala, meta je bilo skladište nafte u blizini grada Sarapula u Udmurtiji, gde se nalaze veliki naftni rezervoari.

Zelenski: Vraćamo rat u Rusiju

Kasnije je guverner Udmurtije Aleksandar Brečalov potvrdio napad i opisao ga kao "najveći masovni napad" na taj region u poslednje vreme.

"Zahvaljujem vojnicima Odbrambenih snaga Ukrajine na preciznom dejstvu tamo, što je donedavno bila duboka ruska pozadina", rekao je Zelenski.

"Našim uzvratnim udarima vraćamo rat u Rusiju, kako bi na kraju dostojanstven mir imao šansu", dodao je ukrajinski predsednik.

Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Ukrajinski Generalštab i Snage bespilotnih sistema za sada se nisu zvanično oglasili povodom napada.

Tokom 2026. godine Ukrajina je intenzivirala takozvane napade duboko u ruskoj pozadini, koristeći dronove i rakete za gađanje vojnih objekata, naftne i gasne infrastrukture, kao i drugih postrojenja koja imaju i vojnu i civilnu namenu.

(Kurir.rs/TheKyivIndependent)

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