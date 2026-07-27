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Ukrajinski komandant Robert "Mađar" Brovdi objavio je na Telegramu da su ukrajinske snage oborile rusku bespilotnu letelicu Forpost-R u Kurskoj oblasti, navodeći da je reč o retkom i vrednom izviđačko-udarnom dronu.

Prema njegovim tvrdnjama, dron Forpost-R oboren je 27. jula 2026. godine iznad Kurske oblasti.

Brovdi navodi da je letelicu laserski navođenom bombom KAB-20 pogodila posada 414. odvojene brigade bespilotnih sistema "Ptice Mađara", koristeći presretački dron "Čaklun-KM" na visini od oko 4.300 metara.

Mađar ističe da je Forpost-R težak izviđačko-udarni dron velike vrednosti koji može da nosi navođenu municiju. Prema njegovim rečima, ovo je šesti potvrđeni primerak tog tipa letelice koji su ukrajinske snage oborile od početka rata, dok je drugi koji se pripisuje upravo 414. brigadi "Ptice Mađara". Prvi je, kako tvrdi, oboren u aprilu 2025. godine.

Objava je praćena snimkom za koji Brovdi navodi da prikazuje trenutak obaranja drona.

Rezultati jedinice

U istoj objavi, komandant Brovdi je izneo i podatke o učinku svoje jedinice od formiranja Grupacije snaga bespilotnih sistema 11. juna 2025. godine.

Prema njegovim tvrdnjama, jedinice su od tada pogodile ili uništile ukupno 45.067 ruskih ciljeva, od čega 43.688 udarnih i izviđačkih dronova, kao i 1.986 dronova tipa Šahed i Gerbera.

Na kraju objave Brovdi je poručio: „Mi stojimo. Moskva laže.”

Foto: GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia

Ukrajinske tvrdnje o obaranju drona i navedenim rezultatima za sada nisu nezavisno potvrđene.





Šta je Forpost-R

Forpost-R je ruska bespilotna letelica za izviđanje i udare, namenjena prikupljanju obaveštajnih podataka, osmatranju bojišta i gađanju ciljeva navođenom municijom.

Reč je o modernizovanoj verziji drona Forpost, koji je prvobitno razvijen na osnovu izraelskog drona IAI Searcher Mk II, a kasnije prilagođen i proizveden u Rusiji sa domaćim komponentama.

Forpost-R može da ostane u vazduhu i do 18 sati, dostiže maksimalnu visinu leta od oko 6.000 metara i ima operativni domet od više stotina kilometara, u zavisnosti od načina upravljanja i komunikacije.

Opremljen je elektrooptičkim i termovizijskim senzorima za izviđanje, a može da nosi i laserski navođene bombe KAB-20, koje se koriste za precizne udare na manje ciljeve.