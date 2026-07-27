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Rumunsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će jedan član diplomatske misije Ruske Federacije u Bukureštu biti proglašen personom non grata, dok će rumunski ambasador u Moskvi biti pozvan u Bukurešt na konsultacije, prenosi portal Digi24.

Ove mere usledile su nakon što je rumunska vojska u periodu od 24. do 26. jula oborila tri drona koja su neovlašćeno ušla u vazdušni prostor Rumunije, a za koje je, prema rezultatima istrage, utvrđeno da su ruskog porekla.

Ruskom ambasadoru uručen protest

Kako prenosi Digi24, po nalogu ministarke spoljnih poslova Oane Coju, ruski ambasador u Bukureštu Vladimir Lipajev pozvan je u ponedeljak, 27. jula, u sedište Ministarstva spoljnih poslova.

Rumunska strana navodi da je pozivanje ambasadora predstavljalo odlučnu reakciju na, kako tvrdi, višestruko narušavanje rumunskog vazdušnog prostora. Tokom sastanka ruskom diplomati su pokazani delovi oborenih dronova, za koje je istraga rumunskog tužilaštva, prema navodima Ministarstva, zvanično potvrdila da su ruskog porekla.

U saopštenju se ističe da je Rumunija uputila oštar protest zbog, kako navodi, "nezakonitih i neodgovornih postupaka", uz poruku da je "apsolutno neprihvatljivo i nepodnošljivo da Ruska Federacija nastavi da narušava vazdušni prostor Rumunije, koji je istovremeno i vazdušni prostor NATO-a i Evropske unije".

Diplomata mora da napusti Rumuniju u roku od pet dana

Kako prenosi Digi24, tokom sastanka ruskom ambasadoru uručena je zvanična diplomatska nota kojom je obavešten da je jedan član ruske diplomatske misije u Bukureštu proglašen personom non grata, uz obavezu da napusti teritoriju Rumunije u roku od pet dana.

Istovremeno, rumunsko Ministarstvo spoljnih poslova odlučilo je da ambasadora Rumunije u Rusiji pozove u Bukurešt na konsultacije.