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Slovenački arheolozi su pronašli 125 antičkih rimskih grobova na gradilištu za putničko-trgovačko čvorište Emonika u blizini centra Ljubljane, saopštio je danas Gradski muzej Ljubljane.

Većina nalaza su kremirani ostaci uz brojne grobne dodatke, poput uljanih lampi, nakita i keramičkih posuda, a kako se navodi analiza ovih predmeta pružiće novi uvid u život i smrt u Emoni.

Severno groblje Emone proteže duž nekadašnjeg glavnog severnog ulaza u nekadašnji grad, a do danas je na ovom području dokumentovano približno 4.000 grobova, što svedoči o životu, društvenoj strukturi i pogrebnim običajima stanovnika Emone, koja se nalazila na području današnje Ljubljane.

Severno groblje se prostiralo od današnjeg Kongresnog trga, pored centralne železničke stanice prema opštini Bežigrad, sve do sajmišta Gospodarsko razstavište, a Muzej je saopštio da su tekuća istraživanja nastavak opsežnog istraživanja severnog groblja Emona.

Muzej je dodao da će se arheolozi uskoro vratiti na raskrsnicu Slovenske i Masarikove ulice, gde će građevinski radnici graditi novi kolektor, budući da se najveći deo severnog groblja Emona nalazi u tom području, tako da se očekuje da će se tamo otkriti još drevnih grobova.