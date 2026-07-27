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Nezavisni ukrajinski medij Toronto TV objavio je opsežnu istragu u kojoj otkriva da bivši predsednik Ukrajine Viktor Janukovič već godinama živi u Rusiji pod drugim identitetom i da njegova porodica raspolaže velikom imovinom.

Nalaze istrage prenela je i Ukrainska pravda, navodeći da su novinari do zaključaka došli analizom registara, putnih podataka i drugih javno dostupnih informacija.

Istraga je otkrila da bivši proruski predsednik Ukrajine Viktor Janukovič i njegova partnerka Ljubov Poležaj najverovatnije žive na imanju u Sočiju, u Rusiji. Novinari su utvrdili da Janukovič putuje pod imenom Oleg Leonov, kao i da članovi njegove porodice poseduju veliki broj nekretnina i milione dolara na bankovnim računima.

Za obezbeđenje Janukoviča i njegove porodice, prema navodima istrage, zaduženi su bivši pripadnici Uprave državne zaštite Ukrajine, koji se nalaze na poternici u Ukrajini, a sada žive u Sočiju. Navodno su nakon bekstva iz Ukrajine prešli u rusku Federalnu službu zaštite (FSO).

Istraga je takođe pokazala da su Ljubov Sadikova (Ljubov Poležaj, koja u Rusiji koristi devojačko prezime), njena ćerka Marija Sadikova i sestra Nadežda Marenceva putovale istim letovima kao i pripadnici obezbeđenja.

Fotografije koje je Ljubov Sadikova objavljivala na društvenim mrežama poklapaju se sa ranije objavljenim fotografijama Janukovičeve rezidencije u Sočiju, kompleksa Blagodat u Ulici Jesaulenko 15. Imanje se prostire na tri hektara i obuhvata nekoliko kuća, velike staklenike, baštu, kapelu i jezero, uz pogled na more i planine.

Novinari su pronašli i dodatne fotografije imanja koje su na internetu objavili građevinski radnici angažovani na tom kompleksu.

Velika parcela u blizini, zajedno sa napuštenim odmaralištem, takođe je registrovana na ime Ljubov Sadikove.

Bogatstvo i stotine hektara zemljišta

Prema navodima istrage, Sadikova je od 2015. do 2025. godine zvanično bila zaposlena kao menadžer u kompaniji "Tkachev Agrocomplex", jednoj od najvećih poljoprivrednih firmi u Rusiji, sa prosečnom mesečnom platom od 50.000 rubalja (oko 640 dolara). Novinari smatraju da je to zaposlenje bilo fiktivno.

Tokom tog perioda Sadikova je postala vlasnica 337 hektara poljoprivrednog zemljišta, koje je potom izdavala u zakup istoj kompaniji. Za četiri godine, prema istrazi, zaradila je više od 50 miliona rubalja (oko 640.000 dolara) od zakupa, kao i gotovo 14 miliona rubalja (oko 179.000 dolara) od prodaje nekretnina.

Ukupno je tokom boravka u Rusiji stekla više od 370 hektara zemljišta u Sočiju i više od 2.400 kvadratnih metara nekretnina, uključujući pet stanova, pet kuća i još četiri objekta.

Dva stana nalaze se u Moskvi i imaju površinu od 102 i 147 kvadratnih metara.

Istraga navodi i da je Sadikova 2024. godine u Sočiju registrovala kompaniju "Ščedrodar". Međutim, prema finansijskim izveštajima, kompanija je 2025. poslovala sa gubitkom od dva miliona rubalja (oko 26.000 dolara).

Lažni identitet i veze sa ruskim službama

Novinari su zaključili i da Viktor Janukovič najverovatnije putuje po Rusiji pod lažnim identitetom Olega Nikolajeviča Leonova.

Od 2014. godine Ljubov Sadikova (Poležaj) iz Rusije je putovala jedino u okupiranu Abhaziju u Gruziji. Na tim putovanjima, zajedno sa njenim obezbeđenjem, bio je i "Oleg Nikolajevič Leonov".

Novinari nisu uspeli da pronađu zvanične podatke o toj osobi – nije registrovana adresa, zaposlenje niti broj telefona. Jedini trag bio je unos u bazi zdravstvenog sistema i datum rođenja, 9. jul 1950. godine, koji se poklapa sa datumom rođenja Viktora Janukoviča.

Leonova je devojačko prezime Janukovičeve majke, koja je preminula kada je on imao dve godine.

Istraga je takođe otkrila broj telefona koji je koristila Janukovičeva bivša supruga Ljudmila Janukovič na ruskom državnom portalu Gosuslugi. Od 19. juna 2026. godine taj broj je označen kao broj preminule osobe, ali novinari nisu pronašli druge dokaze koji bi potvrdili njenu smrt.

Prema navodima istrage, Janukovičev stariji sin Oleksandar danas živi u Rusiji sa suprugom i dvojicom sinova pod prezimenom Sokolov.

Do maja 2026. godine, navodno je imao pristup sistemu za prepoznavanje lica i praćenje koji koriste ruske bezbednosne službe, kao i mogućnost izmene podataka u toj bazi. Tokom 2022. i 2023. godine putovao je između Moskve i Sočija zajedno sa Sergejem Besedom, šefom Pete službe FSB-a, i njegovim zamenikom Anatolijem Boljuhom.

Novinari su utvrdili i da su bivši ukrajinski državni tužilac Viktor Pšonka i njegova supruga putovali sa zvaničnicima FSB-a koristeći imena Viktor Fedorov i Olga Fedorova.

Od preseljenja u Rusiju, supruga Oleksandra Janukoviča, Olena, stekla je više od 27.000 kvadratnih metara nekretnina, uključujući imovinu u luksuznom zatvorenom naselju Benelux u okolini Moskve.

Prema podacima ruskog Penzionog fonda, Olena Sokolova (Janukovič) od 2009. godine zvanično je evidentirana kao domaćica, ali je samo tokom 2024. godine na bankovnim računima imala depozite u vrednosti od oko 3,5 miliona dolara.

Pored ruskog državljanstva, ona i njena dva sina, Viktor i Oleksandar, poseduju i državljanstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Istraga je takođe pokazala da je Janukovičev unuk Viktor tokom 2024. godine imao gotovo pet miliona dolara na bankovnim depozitima u Rusiji.





Ruski čovek od samog početka

Viktor Janukovič bio je jedan od najvažnijih proruskih političara u Ukrajini nakon raspada Sovjetskog Saveza.



Tokom predsedničkih izbora 2004. godine imao je otvorenu političku podršku Moskve, ali su rezultati drugog kruga glasanja osporeni zbog optužbi za izbornu krađu.





Foto: SEFA KARACAN / AFP / Profimedia





Nakon višenedeljnih masovnih protesta poznatih kao Narandžasta revolucija, Vrhovni sud Ukrajine poništio je rezultate i naložio novo glasanje, na kojem je pobedio proevropski kandidat Viktor Juščenko.

Janukovič je ipak izabran za predsednika 2010. godine na izborima koje su međunarodni posmatrači uglavnom ocenili kao slobodne i konkurentne.

Krajem 2013. godine njegova vlada iznenada je odustala od potpisivanja Sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom i odlučila da produbi saradnju sa Rusijom.

Odluka je doneta nakon snažnog ekonomskog i političkog pritiska Moskve, što je izazvalo masovne proteste na Trgu nezavisnosti u Kijevu, poznate kao Evromajdan.

Demonstracije su u početku bile usmerene na evropske integracije, ali su se ubrzo proširile zbog nezadovoljstva korupcijom, zloupotrebom vlasti i nasiljem nad demonstrantima.

Posle višemesečnih sukoba i pogibije više od stotinu ljudi u februaru 2014. godine, Janukovič je napustio Kijev i pobegao u Rusiju, dok je ukrajinski parlament izglasao njegovo razrešenje i raspisao vanredne predsedničke izbore.

Ovi događaji poznati su kao Revolucija dostojanstva, odnosno Majdan, a ubrzo nakon njih usledila je ruska aneksija Krima i početak rata u Donbasu.