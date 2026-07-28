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Naoružani napadači napali su jednu zajednicu na severozapadu Nigerije, pri čemu je poginulo najmanje 30 ljudi, dok je više osoba povređeno, saopštili su meštani u ponedeljak. Reč je o najnovijem u nizu krvavih napada u ovom regionu pogođenom nasiljem.

Napad se dogodio kasno u nedelju uveče u selu Naridon, koje se nalazi u oblasti Kaura u saveznoj državi Kaduna, rekao je Derek Kristofer, predsednik organizacije civilnog društva Southern Kaduna Peace and Security Network.

"Ista zajednica bila je napadnuta i prošle godine u isto vreme", naveo je Kristofer u saopštenju, ocenjujući da je država odustala od zaštite ovog područja od napada naoružanih grupa.

"Ne znam ko je ostao da se bori za ove ljude", dodao je on.

Rafael Džošua, jedan od meštana koji je pomagao povređenima, rekao je za agenciju AP da su tela poginulih prebačena u obližnju bolnicu, kao i da su u toku pripreme za njihovu sahranu.

Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad.

Naoružane kriminalne grupe, poznate kao "banditi", redovno izvode napade i otmice radi otkupnine na severozapadu i u centralnom delu Nigerije. Vlasti navode da te grupe uglavnom čine bivši stočari koji su se naoružali nakon sukoba sa poljoprivrednim zajednicama zbog sve oskudnijih prirodnih resursa.

Pored napada banditskih grupa, Nigerija se godinama suočava i sa pobunom ekstremističke organizacije Boko Haram, kao i njene otcepljene frakcije Islamska država Zapadne Afrike (ISWAP). Obe grupe uglavnom deluju na severoistoku Nigerije.

(Kurir/AP)

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