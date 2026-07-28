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Od početka jula u ruskim vazdušnim napadima širom Ukrajine poginulo je više od 170 civila, dok je 1.028 ljudi povređeno, a istovremeno eskalacija sukoba sve više ugrožava globalnu bezbednost snabdevanja hranom.

Ove podatke iznela je u ponedeljak Kajoko Goto, šefica Odeljenja Ujedinjenih nacija za politička pitanja i izgradnju mira, tokom sednice Saveta bezbednosti UN, prenosi Ukrinform.

Prema njenim rečima, ruski napadi pogodili su stambene zgrade, dečja igrališta, benzinske pumpe, pijace i logistička skladišta, dok je Kijev tokom čitavog jula bio pod gotovo neprekidnim napadima.

Goto je ukazala i na svakodnevnu upotrebu navođenih avionskih bombi protiv naselja u blizini linije fronta u Donjeckoj, Harkovskoj, Sumskoj, Hersonskoj, Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti.

1/8 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev, Harkov, Zaporožje i Krivi Rog Foto: Printscreen/X

Ona je navela da su od početka ruske invazije punog obima Ujedinjene nacije potvrdile smrt najmanje 16.141 civila, među kojima je 803 dece, dok je povređeno 48.613 ljudi, uključujući 2.960 dece.

Goto je takođe govorila o civilnim žrtvama na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine.

"Ovi napadi su neprihvatljivi, neopravdani i moraju odmah da prestanu", poručila je Goto, dodajući da Ujedinjene nacije nedvosmisleno osuđuju ovakve napade gde god da se događaju.

Napadi na luke prete globalnoj bezbednosti hrane

Goto je upozorila da obnovljeni ruski napadi na crnomorske luke i trgovačke brodove predstavljaju ozbiljnu pretnju globalnoj bezbednosti snabdevanja hranom.

Kako je navela, luke Odesa, Čornomorsk, Južni, Izmail i Nikolajev više puta su bile meta napada, dok je samo ovog meseca zabeleženo više od šest napada na civilne brodove, u kojima su poginula ili povređena 44 člana posade.

Pozivajući se na podatke Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj (UNCTAD), Goto je rekla da su svetske cene pšenice od početka meseca porasle za 20 odsto i dostigle najviši nivo od marta 2024. godine.

Zabrinutost zbog nuklearne elektrane Zaporožje

Goto je izrazila zabrinutost i zbog situacije u Nuklearnoj elektrani Zaporožje, podsetivši da je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) 15. jula saopštila da je elektrana po 22. put od početka rata potpuno ostala bez spoljnog napajanja električnom energijom, pri čemu se čak deset takvih incidenata dogodilo u poslednja tri meseca.

Na kraju obraćanja, Goto je pozvala sve strane da obnove diplomatske napore.

"Ne sme se dozvoliti da se nastavi ova opasna spirala eskalacije", rekla je ona i pozvala sve uključene strane da nastave dijalog i sveobuhvatne pregovore sa ciljem smirivanja situacije i postizanja trenutnog, potpunog i bezuslovnog prekida vatre.

Foto: JULIEN WARNAND/EPA

Prema njenim rečima, takav prekid vatre predstavljao bi važan i neophodan korak ka pravednom, trajnom i sveobuhvatnom miru u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, međunarodnim pravom i relevantnim rezolucijama UN.