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Nakon što je Iran zapretio Ukrajini odmazdom zbog napada na iranski brod u Kaspijskom moru, pojedini vojni analitičari upozoravaju da Teheran raspolaže balističkim raketama koje bi mogle da dosegnu ukrajinsku teritoriju ako bi bile lansirane direktno iz Irana.

Prema analizi ukrajinskog portala Defense Express, Iran u svom arsenalu ima više tipova balističkih raketa srednjeg dometa, uključujući Ghadr, Emad, Sejjil i Khorramshahr.

Najveći domet među njima ima raketa Khorramshahr, za koju se procenjuje da u pojedinim verzijama može da dostigne i do 4.000 kilometara, što bi bilo dovoljno da pogodi ciljeve širom Ukrajine.

1/12 Vidi galeriju Ruski napad na Ukrajinu Foto: HANDOUT/Press service of the 93rd Separa

Koje rakete bi mogle da dosegnu Ukrajinu?

Mapa koju su objavili ukrajinski mediji pokazuje da se čitava teritorija Ukrajine nalazi unutar potencijalnog dometa pojedinih iranskih raketnih sistema ukoliko bi bili lansirani iz severozapadnog dela Irana. Reč je o teorijskoj proceni zasnovanoj na javno dostupnim podacima o dometu projektila, a ne o potvrdi da se priprema napad.

Analitičari navode da bi ovakve balističke rakete najefikasnije mogli da presretnu sistemi protivraketne odbrane poput američkog THAAD-a ili izraelskog Arrow-a, kojima Ukrajina trenutno ne raspolaže. Ipak, zemlja poseduje sisteme Patriot koji mogu da obaraju određene tipove balističkih projektila, mada u ograničenom broju.