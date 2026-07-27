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Jedriličar iz Kalifornije koji je nestao pre više od mesec dana nakon pokušaja da samostalno preplovi Tihi okean, pronađen je živ i zdrav u vodama nadomak Havaja.

Kai Sato (39) isplovio je sa ostrva Santa Katalina 7. juna, ali su njegovi ambiciozni planovi krenuli po zlu kada mu se jarbol slomio samo dve nedelje kasnije.

- Plakao sam čitavu nedelju, samo sam plutao ka jugu, potpuno očajan. Hteo sam samo da pokušam da upalim motor kako bih se ugušio, da izvršim samoubistvo - rekao je Sato.

Kada je pokušao da se vrati do obale koristeći motor, ostao je bez goriva, zbog čega je ostao nasukan na moru.

- Doslovno sam bio laka meta, samo me je struja nosila ka jugu i sve dalje od planirane rute - ispričao je avanturista.

1/8 Vidi galeriju Jedriličar Kai Sato pronađen živ nakon mesec dana plutanja na Tihom okeanu Foto: Printscreen Youtube/Hawaii News Now

Međutim, odlučio je da nastavi da se bori za svoj život i posle pet dana razmišljanja, osmislio je kako može da osposobi katarku, koristeći PVC cevi i vesla za kajak.

Ukupno mu je trebalo mesec dana da se vrati u brodski koridor između Kalifornije i Havaja, ali putovanje je bilo daleko od bezbrižnog, a 11. jula ostao je i bez vode.

Tada je počeo da puni kofe morskom vodom i da ih pokriva plastičnim kesama kako bi prikupljao kondenzat.

- To sam samo lizao da bih preživeo - rekao je Sato. Dodao je da se uglavnom hranio ovsenom kašom, kao i ribom i lignjama koje su završavale u njegovom čamcu.

Sato je ispričao da je tražio smernice naglas, meditirao i razgovarao sa vodom i vetrom. Takođe je osećao prisustvo svog ujaka, sa kojim je kao dečak ranije jedrio od Kalifornije do Havaja.

Foto: Printscreen Youtube/Hawaii News Now

Zatim se u utorak na horizontu pojavio transportni brod kompanije "Pasha Hawaii".

Posle dva pokušaja, posada broda spustila je Satu merdevine od konopca, a on se popeo na brod. Članovi posade dali su mu apartman, odeću i mnogo hrane.

- O, Bože, da, bio sam presrećan. Plakao sam od sreće, a onda su mi doneli voće i vodu. Ti momci su zaista bili divni prema meni - rekao je Sato.

Sada boravi kod rođaka i već planira svoje naredno putovanje morem i to ka Filipinima, ovog puta većim brodom.